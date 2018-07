Den danske musiker og entertainer Sigurd Barrett har været på knæ for sin kæreste - og hun sagde 'ja'.

Brylluppet mellem 51-årige Sigurd Barrett og kæresten - Heidrun Petersen på 27 år - skal stå næste sommer. Det fortæller han til ugebladet Se og Hør.

»Man skal føle sig sikker, og det skal foregå rigtigt, så jeg har givet mig god tid. Men nu var tiden rigtig. Det kan ikke blive ved med at være på prøve. Skal det være, eller skal det ikke? Og det skal det, for hun sagde ja,« fortæller Sigurd Barrett.

De to nyforlovede har de seneste tre år boet sammen, og frieriet fandt sted på øen Nekselø.

Sigurd Barrett Foto: Malene Anthony Nielsen Vis mere Sigurd Barrett Foto: Malene Anthony Nielsen

Til Se og Hør forklarer Sigurd Barrett, at han overvejede at falde på knæ for hende i Rom eller Paris, men at han valgte at gøre det 'på hjemmebane' under en picnic på Nekselø, fordi de har udsigt til øen fra deres nyindkøbte sommerhus ved stranden i Havnsø ved Kalundborg.

Næste spørgsmål er så, om brylluppet skal holdes i Danmark eller på Færøerne, hvor hans udkårne er fra.

Fra tidligere forhold har Sigurd Barrett fem børn.