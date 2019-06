Sigurd Barrett troede egentlig ikke, han skulle have flere børn, efter han fik sit femte for 13 år siden.

Men så mødte han den i dag 28-årige Heiðrun Petersen, som endte med at slå benene væk under ham og rokke ved den forestilling.

Og for to uger siden blev den 52-årige entertainer så far til sit sjette barn. En lille pige. Heiðruns første.

»Lad os nu lege, at jeg havde sagt til Heiðrun: 'Jeg gerne vil være sammen med dig, men jeg vil ikke have børn. Så du kan ikke få begge dele. Hvis du vil være sammen med mig, så bliver det uden børn.' Så ville jeg sætte hende i en virkelig svær situation. Jeg er selvfølgelig helt med på, at hun er et sted i livet, hvor hun selvfølgelig skal have nogle børn,« siger Sigurd Barrett til B.T.

Sigurd Barrett og Heiðrun Petersen mødte hinanden ved en koncert i 2015. Efter nogle måneder blev de kærester, hun flyttede ind, og sidste år gik han på knæ for hende. Foto: Bjørn Jakobsen

Han mødte den unge violinist ved en koncert i 2015. Efter nogle måneder blev de kærester, hun flyttede ind, og sidste år gik han på knæ.

»Men hvis jeg ikke havde mødt hende, var det da ikke sikkert, at jeg havde fået flere børn. Men sådan er livet jo – det snor sig ind og ud,« siger han.

»Og når jeg nu står her og har fået denne lille søde pige, så er det jo en kæmpe gave for mig også. Det er jo ikke noget med, at nu har vi fået en pige for hendes skyld. Det er så sandelig også for min.«

Sigurd Barrett blev som barn bortadopteret, men forældrene havde altid været åbne om hans baggrund, og som voksen tog han kontakt til sin biologiske familie og opdagede, at han havde to søskende.

Må ikke afsløre navnet Den lille piges navn må vi vente lidt med at få afsløret.

Heiðrun Petersen er nemlig fra Færøerne, og her siger traditionen, at ingen andre end forældrene må kende navnet inden barnedåben, som vil finde sted i Thorshavn på Færøerne 14. juli.

End ikke den lille piges søskende ved, hvad hun skal hedde.

Men i barndommen var han enebarn.

»Og det var utrolig ensomt, for jeg manglede nogen at dele glæderne og sorgerne med. Så jeg har altid gerne villet have mange børn,« siger den nybagte far til seks.

'Hvor gammel når jeg at blive i hendes liv?'

Da Sigurd Barrett i sin tid stod frem med sin 24 år yngre kæreste, fik han én over tuden. 'Det holder ikke længe,' lød en af de mange kommentarer på Facebook, som faktisk gjorde entertaineren ked af det.

Og selvom spådommen ikke gik i opfyldelse, og han i dag er forlovet med moderen til sit sjette barn, så ved han godt, at de fordømmende tanker – også om at få en lille baby i en alder af 52 – gemmer sig derude.

Sigurd Barrett troede egentlig ikke, han skulle have flere børn, efter han havde fået det femte. Men så mødte han Heiðrun Petersen. Foto: Celina Dahl

»Man kan selvfølgelig begynde at spekulere i alt det med, hvor gammel jeg når at blive i hendes liv. Men så gammel er jeg trods alt heller ikke. Hvis jeg bliver 92, så når jeg da at opleve de første 40 år af vores lille piges liv. Det synes jeg ikke er forkert,« siger han.

»Og jeg synes i øvrigt, vi skal passe på med at dømme hinanden som mennesker, for jeg har tidligere i mit liv kunnet dømme andre. Jeg syntes f.eks. ikke, man skulle blive skilt. Når man har sagt ja, så holder man fast i det ægteskab. Men så simpelt er livet jo ikke, finder man ud af hen ad vejen,« siger Sigurd Barrett, der i 2011 blev skilt fra Winnie Merete Barrett, som han har sine fem første børn med.

Søvnunderskud

I juli optræder han med 'Sigurds Danmarkshistorie' på Det Kongelige Teater, og i den seneste tid har han arbejdet i døgndrift for at få manuskriptet klar inden den lille piges ankomst 31. maj.

Det lykkedes. Gudskelov. For Sigurd Barrett må erkende, at hans alder alligevel har en betydning for hans overskud.

Sigurd Barrett i sit rette element, bag klaveret i hjemmet i Valby sammen med Bjørnen Bjørn fra tv-programmet 'Sigurds Bjørnetime'. Foto: Simon Læssøe

Derfor er han også lykkelig for, at den lille pige – 7-9-13 – ikke har kolik, så Heiðrun Petersen er den eneste, der skal op om natten, når hun skal amme.

»Men jeg føler da også en ekstra forpligtelse til at holde mig i nogenlunde god form og kunne klare det som en ordentlig far, for tingene kommer ikke helt så let, som de gjorde for 20 år siden. Foruden søvnunderskuddet kan jeg heller ikke løbe helt så hurtigt som for 20 år siden, men så har jeg nogle andre ting, en modenhed og ro, som jeg kan bidrage med,« siger han.

»For det ville ikke være forsvarligt at gå ind i det, hvis jeg ikke følte, jeg havde noget at give som far. Så det er selvfølgelig nogle overvejelser, jeg har haft, inden jeg gik ind i projektet.«

For de har da talt om det. Selvfølgelig har de talt om, hvorvidt 52-årige Sigurd Barrett skulle sætte endnu et barn i verden.

Sigurd Barrett Sigurd Barrett er pianist, entertainer, komponist og forfatter.

Er i øjeblikket aktuel med teaterkoncerten 'Sigurds Danmarkshistorie' på Det Kongelige Teater

Uddannet cand.phil. i musikvidenskab fra Aarhus Universitet i 1992

Fik i slutningen af 90erne sit folkelige gennembrud med tv-programmerne ’Sigurds Bjørnetime’

Har siden turneret med børnemusik og bl.a. introduceret børn for klassisk musik, jazz og opera

Har, foruden sin nyfødte datter, fire piger og en dreng i alderen 13-24 år med ekskonen Winnie Merete Barrett

»Og jeg har selvfølgelig også overvejet, om det var det, jeg ville. Men jeg elsker Heiðrun.«

Det er måske lidt tidligt at spørge om, nu hvor jeres datter kun er to uger gammel, men håber I på flere børn?

»Nej, det er slet ikke for tidligt. Det har vi snakket om lige fra starten. Jeg tror, vi minimum går efter ét mere,« smiler Sigurd Barrett.

»Selvom jeg selvfølgelig også skal huske at rumme, favne og være lige så meget far for mine andre fem børn, som jeg altid har været.«