Tilgiv dine forældre og stop med at sparke bagud. Det råd giver sangerinde Signe Svendsen, der selv har taget et opgør med sin forældre i 20erne.

Som barn i et kollektiv handlede opgøret mest om en opvækst, hvor der til tider var 'lidt mere frihed end godt var'.

I et interview med Kristeligt Dagblad fortæller hun, hvordan hun nu har lagt stridsøksen på hylden og så vidt muligt holder sig på sin egen banehalvdel.

»Det er fuldstændig forståeligt, at man, mens man er i 20’erne, får brug for at tage et opgør med sine forældre enten face to face eller inde i sig selv. Men der kommer også et tidspunkt, hvor man måske skal sige til sig selv, at ens far og mor også var en del af en bestemt tid og et miljø, der betød, at de handlede, som de gjorde,« siger hun til Kristeligt Dagblad.

Signe Svendsen blev i 2001 blev landskendt, da hun sammen med Rollo og King fik en andenplads i Eurovision Song Contest. Siden har hun bl.a. medvirket i TV-programmet 'Signe og BS på afveje', ligesom hun i en længere årrække har turneret med Niels Hausgaard. I januar udkommer hun med sit fjerde soloalbum.

Hun voksede op i et politisk aktivt hippikollektiv i Nyborg, men i dag bor den 46-årige sangerinde med sin mand, datter og to stedbørn i Espergærde. Og rollen som mor til en teenagepige har fået hende til at forstå, at man som forælder ikke kan undgå at fejle.

Signe Svendsen spekulerer ind i mellem over, hvad datteren mon kommer med, når hun bliver over tyve. Men hun fortæller i artiklen, at hun har tænkt sig - ligesom sine egne forældre - at være åben over for den kritik, der måtte komme.

Hun mener at tilgivelsen er vigtig, ikke kun for dem, man tilgiver, men også en selv. Og hun har da også sagt til nogle mennesker i 30erne, at det kan være en stor lettelse at tilgive.

Signe Svendsen har tilgivet sine forældre. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Signe Svendsen har tilgivet sine forældre. Foto: Søren Bidstrup

Signe Svendsen ser det som en kæmpe gave - en frihed - at kunne sige 'Ja mor, du forsøgte, men du havde nogle forhindringer, som gjorde det svært. Men jeg ved, du gjorde det bedste, du kunne'.

I et Ud og Se-interview fra november sætter Signe Svendsen nogle flere ord på sine forældre - og ikke mindst det positive, hun har fået med i bagagen.

F.eks. har hendes mor lært hende at være selvironisk. Man kan nemlig overleve det meste her i livet, hvis man kan holde tingene ud i strakt arm og grine af dem, fortæller hun i artiklen, hvor hun også sætter nogle ord på sin far:

»Min far var næsten religiøs omkring politik. Det fyldte alt i ham, og der var kun én sandhed. Det er sundt at vokse op med det modspil, for så er der noget at tage stilling til, noget at tage afstand fra og vende ryggen til, noget at gøre oprør mod.«