LGBT+-miljøet, veganere, tilhængere af omskæringer og abortmodstandere.

Det var nogle af de emner, som tv-værten Signe Molde forsøgte at berøre på en humorisk måde i DRs programserie 'Signe Molde på udebane', som blev sendt i efteråret.

De – til tider – grove jokes blev dog bestemt ikke velmodtaget af alle, og især hendes første program om LGBT+-miljøet sendte Signe Molde ud i en regulær shitstorm.

En shitstorm, hun nu snakker ud om i et stort interview med Jyllands-Posten.

Her fortæller den 43-årige tv-vært, at hun bestemt ikke har fået 'shitstorms-PTSD' som følge af kritikken, men at hun har lært, at det ikke er alle emner, man kan lave satire om.

Mens man kan lave sjov med hvide mænd, veganere og – til en vis grænse – muslimer, så skal man ifølge hende holde sig langt væk fra LGBT+, som i kølvandet på hendes program udsendte en pressemeddelelse, hvori de kritiserede hende for at være respektløs.

Noget, som i den grad fik sat gang i shitstormen mod Signe Molde.

»Det virkede næsten organiseret. Jeg druknede i beskeder på alle medieplatforme,« siger hun til Jyllands-Posten og fortsætter:

»Folk skrev, at jeg var en mobber, et ubehageligt menneske. Farlig. Jeg fik selvfølgelig lyst til at lægge mig ned og råbe undskyld, men man skal jo ikke sige undskyld, hvis man ikke mener det, og det går jo ikke, at folk får deres vilje, bare fordi de er aggressive.«

Undervejs i shitstormen gik tv-værten Peter Ingemann ud og forsvarede Signe Molde. Han kaldte blandt andet Signe Moldes program for 'public service, når det er bedst'.

Og dét var noget, som Signe Molde lagde mærke til, fortæller hun i interviewet med Jyllands-Posten, hvor hun siger, at Ingemann, selvom de ikke kender hinanden særligt godt, 'fandeme var hendes ven'.

Det er stadig uvist, hvorvidt der kommer en ny programrække af 'Signe Molde på udebane'. Signe Molde siger selv, at hun stadig er i dialog med DR2 om det.