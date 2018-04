Om tyve år er det forhåbentligt en helt naturlig fordeling, at man kan have sig en 'hjemmegående husfyr'.

Det mener den populære tv-vært Signe Molde-Amelung, der især er kendt fra DR2-programmet 'Quizzen med Signe Molde', i et interview med Eurowoman.

Hjemme hos hende og hendes familie, der tæller manden Peter Molde-Amelung og deres to døtre, følger de ikke de traditionelle kønsroller. Det er hende, der render rundt og arbejder, mens hendes mand passer børnene.

»Hjemme hos os er det nemlig sådan, at jeg arbejder som en tosse, mens Peter går hjemme og smører pigernes madpakker, vasker vores klamme underbukser, hjælper til med manuskriptet til quizzen og skriver sine bøger – den første er 'Dallas København'. Forhåbentlig er det om 20 år en helt naturlig fordeling, at man kan have sig en hjemmegående husfyr,« fortæller hun til Eurowoman.

40-årige Signe Molde-Amelung blev et kendt ansigt herhjemme, efter at have været med i 'Det Nye Talkshow' på DR1, hvor hun som reporter med fuldt overlæg rodede sig ud i pinlige situationer. Blandt andet mødte hun op med tasken fuld af våben til en reception hos lokalpolitiet i Nykøbing Sjælland - et stunt, der resulterede i, at DR fik en bøde på 32.000 kroner.

I dag er hun vært på 'Quizzen med Signe Molde' - et satireprogram, hvor hun sammen med kendte gæster vender ugens begivenheder.

Sidste år blev modtog hun to tvpriser - prisen for årets bedste satire/comedy-program for netop 'Quizzen med Signe Molde' og prisen som 'bedste kvindelige tv-vært'.

Privat er hun gift med Peter Molde-Amelung. Sammen har de to døtre - Penny på ti år og Evelyn på fem år.