Signe Molde er ikke bange for at tage kontroversielle emner op i sine tv-programmer, men hun betaler også prisen.

For når hun med sine satiriske og provokerende spørgsmål konfronterer abortmodstandere og støtterne af omskæring, bliver DR-værtens mailindbakke hurtigt fyldt med sure tilkendegivelser.

Det fortæller hun i 'Det sidste måltid' på Radio 4.

»Jeg er helt klart i en genre, som er krævende. Man sætter sig selv personligt på spil, og man får nogle sindssyge hug over nallerne, hvis man træder ved siden af.«

Det er dog ikke noget, hun piber over. Faktisk kalder hun det helt fair, at der kommer den slags respons, når man laver noget, der går til grænsen.

»Men selvfølgelig gør det nas, når man får onde mails og alt det der,« siger hun i radioprogrammet.

Hun fortæller, at hun tit har tænkt, om det er det værd, men at hun også er kommet frem til, at hun elsker det, hun laver, fordi det er sjovt og spændende.

Netop det med tankerne er noget, der konstant kører rundt i hovedet på Signe Molde.

De fleste genkender nok, at tankerne kan løbe løbsk, når man har smidt sig i sengen og egentlig burde sove.

Sådan er det også for tv-værten.

»Du vil gerne have mig til at sige, at jeg har svært ved at sove om natten, fordi jeg er meget i tvivl om alt det, jeg laver, og det er rigtigt.«

Til værtens spørgsmål om, hvad det er, der præcist sker i nattetimerne, fortæller Signe Molde, at hun fra tid til anden må ty til medicinsk hjælp for at få ro fra tankerne.

»Det føles som om, at min hjerne eksploderer. Alle, der har svært ved at sove – og nu vil jeg jo ikke opfordre til, at man skal dope sig selv, for så kommer helt sikkert nogen og skælder mig ud – kender følelsen af, at man vælter rundt og man kan ikke sove, og så tænker man, 'jeg tager en halv sovepille, for det kan hjælpe mig', men man kan ikke finde dem.«

»Det er sådan lidt ydmygende, man føler sig kikset og ude af kontrol, når man ligger der om natten. Det synes jeg, er sjovt. Jeg ligger bare altid og tænker på alt muligt.«