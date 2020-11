DR2 har endnu engang formået at lokke Signe Molde over.

Den populære tv-vært skal nemlig være frontfiguren i en ny programserie, hvor hun ifølge DR skal se »folk, hun ikke forstår i øjnene og udfordre deres livsstil og humor.«

Programmet, der har titlen 'Signe Molde på udebane', vil have premiere torsdag 19. november.

»Efter 10 quiz-sæsoner tænkte jeg, at det var på tide at sparke min gamle morkrop ud af det trygge tv-studie og ud i virkeligheden. Og det har vist sig at være overraskende sjovt og spændende - og helt uforudsigeligt,« siger Signe Molde i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Og så er jeg endnu engang blevet bekræftet i, hvor sejt et land vi bor i. I Danmark må vi - allesammen - leve som det passer os og sige, hvad vi mener, uden vi bliver slået ihjel eller smidt i fængsel. Og det skal man aldrig tage for givet.«

Ifølge DR vil Signe Molde i programmerne undersøge, hvad der ligger bag holdninger og livsstile i blandt andet modebranchen, hos LGBT+-personer, blandt abortmodstandere, veganere og i omskæringsdebatten.

Hun vil blandt andet komme i direkte konfrontation med hovedpersonerne og endda også gå på scenen i et standup-show.

»Signe Molde tager fat om nogle af de emner og problematikker, som er tilbagevendende i den aktuelle samfundsdebat - og som deler vandene,« siger redaktionschef Søren Bo Hansen og fortsætter:

»Programmet mikser forskellige formgreb på nye måder, og med sin direkte, ærlige facon og særlige underfundighed er det vores håb, at ’Signe Molde på udebane’ både åbner for nye sider af miljøerne og giver seerne øget forståelse, noget at tænke over og et godt grin.«

’Signe Molde på udebane’ har premiere 19. november klokken 21.00 på DR2 og samme dag på DRTV.