Hun sætter de fleste ting til salg for 1 krone, hun har solgt en gine, der skulle bruges som alternativt juletræ, og så har hun haft en køber-oplevelse, som hun den dag i dag stadig takker de højere magter for.

TV-vært Signe Lindkvist er vild med at genbruge!

Hvor meget vil du give for et brugt køleskab, en brugt gine eller et køkken på DBA? Hvis du støder på Signe Lindkvists DBA-annoncer kan du købe disse ting og mange flere til højst fem kroner.

TV-værten sætter nemlig ofte ting til salg på DBA, og hun sætter som regel prisen til mellem 1 og 5 kroner.

Det fortæller hun i et interview med DBA Guide.

»På den måde skaber det ægte begejstring. Og man modtager heller ikke tusinde spørgsmål om varen, for folk er jo bare glade for deres køb. Og når jeg har besluttet, at en ting skal videre, så er den allerede dét. Så ser jeg ingen grund til at forhandle priser og den slags, så er det bare at give glæden videre til andre,« fortæller hun til DBA Guide.

For nyligt flyttede hun i hus med sin kæreste, og i den forbindelse fik Signe Lindkvist sat en hel del af hjemmet til salg for den nette sum af 1 krone.

»Gælden ved den slags salg er lige så stor for mig, som det er for mine begejstrede købere! Jeg bliver altså så glad,« siger hun til DBA Guide.

Signe Lindkvist: For mange ville den her oplevelse være grænseoverskridende

Og det er ikke kun sine ting, hun er gavmild med. Signe Lindkvist har heller intet imod at invitere de ”fremmede købere” inden for.

»Da jeg gav mit gamle køkken væk, kom der et ægtepar og skulle hente det. Det betød, at de stod to en halv time i mit private hjem og skruede alting ned, mens jeg skulle gå rundt alt imens. Det tror jeg for mange er grænseoverskridende. Måske handler noget tilbageholdenhed om den berøringsangst, vi har med hinanden,« fortæller hun til DBA Guide.

Signe Lindkvist’s datter omfavnede DBA-sælgeren helt spontant af ren glæde

Signe bruger ikke kun DBA til at sælge. Hun køber også på genbrugsportalen. Men det skulle ikke være let, da hun for noget tid siden var på jagt efter noget helt særligt til sin datter:

»Jeg har en gammel bog om Snøvsen, som jeg elskede, da jeg var ung, og der fandtes sådan nogle figurer på størrelse med en halv liter mælk af Snøvsen, man kunne købe og lege med. Min datter Karla My ville SÅ gerne have en, og jeg ledte og ledte på DBA,« siger hun til DBA Guide.

Signes søgen bar ikke frugt, så hun besluttede sig for at oprette en annonceagent. Efter lidt tid blev hun kontaktet af en fyr fra Nørrebro.

Da Signe og datteren kom derhjem, viste det sig, at han havde tre store flamingokasser fyldt med originale Snøvsen-figurer med små huer og intakt tilbehør.

»Han var stor samler. Men han havde åbenbart én, der manglede sin hue – og derfor var den i samler-regi intet værd. Han forærede den til min datter. Hun omfavnede ham spontant i glæde lige dér mellem

flamingokasserne! Vi har den stadig. Hun er jo ligeglad med huen. DET er kæmpe medmenneskelighed og kæmpe god karma! Han kommer stadig med i min aftenbøn en gang imellem,« fortæller Signe Lindkvist til DBA Guide.

Signe Lindkvist: ’De var ved at tisse i bukserne af grin’

Signe Lindkvist holder især af oplevelserne, der følger med, når hun køber og sælger. Uanset om det betyder et ægtepar med skruetrækker i køkkenet i to timer, eller om det betyder uventet besøg d. 22. december fra en far og hans sønner:

»Den 22. december havde jeg besøg af en helt vidunderlig familie, som skulle hente en gammel gine hos mig. De var ved at tisse i bukserne af grin, fordi de skulle bruge den som juletræ og give den nederdel på af gran. Så juletræet blev en lækker dame! Dén oplevelse havde jeg jo ikke fået, hvis ikke jeg havde lagt den på DBA,« fortæller hun til DBA Guide.

Signe Lindkvist: Jeg skiller mig af med ting, der ikke opfylder dette krav

Signe Lindkvist mange genbrugshandler drejer sig dog ikke kun om gode oplevelser. Hun gør det også, fordi hun tror, det i sidste ende gør hende selv mere glad.

»Jeg tror virkelig fundamentalt på, at man bliver et gladere menneske, hvis man omgiver sig med ting, som betyder noget. Ting, der er særlige for os af den ene eller anden årsag, fortæller TV-værten til DBA Guide og pointerer, hun ikke tror, man bliver lykkelig af at købe nyt hele tiden.

Signe Lindkvist er derfor ret usentimental omkring sine ting, forklarer hun. Hvis de ikke har en funktion længere, så skiller hun sig af med det.

»Jeg elsker mine ting, men kun hvis de har en berettigelse eller funktion for mig - også selvom mine ting har haft en betydning. Det behøver ikke betyde, at det er forkert at skille sig af med dem. Netop derfor skal de da have et nyt liv til et andet sted.​«