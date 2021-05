Det er aldrig en kvindes egen skyld, at hun bliver udsat for vold. Og vi kommer det kun til livs ved at tale om det.

Det er budskabet i den nye fotoudstilling 'Red min søster', hvor fem voldsramte kvinder og fem kendte 'medsøstre' viser sig frem, nøgne, sårbare og stærke, for at bryde tabuet om vold mod kvinder.

En af dem er tv- og podcastvært Signe Lindkvist. Hun deltager i udstillingen, fordi hun mener, det er vigtigt at råbe højt om vold mod kvinder.

»Der er en underlig fordom om, at man sikkert selv er skyld i det. Jeg oplevede engang, at en taxachauffør prøvede at forgribe sig på mig, efter jeg var faldet i søvn i taxaen. Og min første reaktion, da jeg var kommet sikkert ud af situationen, var, at det sikkert også var min egen skyld, fordi jeg havde bare skuldre,« siger hun.

Signe Lindkvist og Iben Hjejle er to af de kvinder, der har ladet sig fotografere til udstillingen 'Red min søster' svøbt i blomster fra Poppykalas. Foto: Sarah Buthmann Vis mere Signe Lindkvist og Iben Hjejle er to af de kvinder, der har ladet sig fotografere til udstillingen 'Red min søster' svøbt i blomster fra Poppykalas. Foto: Sarah Buthmann

»Den fordom skal vi have fjernet. Det er aldrig nogens egen skyld at blive udsat for vold eller overgreb. Og det tror jeg, vi skal sige mange gange til os selv og vores medsøstre, før det rigtig siver ind.«

Udstilling 'Red min søster' tager på gratis danmarksturné til København, Ringsted, Randers, Kolding og Holstebro. I de fem byer kan voldsudsatte kvinder modtage gratis rådgivningsforløb som en vej ud af volden.

For nogle er denne mulighed bedre end at flytte på krisecenter, lyder det fra ophavskvinderne til projektet, som er kvinderettighedsorganisation Danner, blomsterkunstneren Poppykalas og fotograf og fotokunstner Sarah Buthmann.

De to sidstnævnte har samarbejdet om at lave selve billederne af de fem voldsoverlevere og de fem kendte kvinder, som foruden Signe Lindkvist tæller skuespiller Iben Hjejle, aktivist og debattør Mary Consolata Namagambe samt forfatterne Dy Plambec og Geeti Amiri.

Sidstnævnte har selv været udsat for vold og social kontrol fra sin familie – noget, som hun både er åben og har skrevet en bog om – og hun håber, at hun kan være med til at vise, at flere udsættes for vold, end man umiddelbart kan se og skulle tro.

»Vi har en forestilling om, at voldsramte kvinder ser ud på en særlig måde, men vold rammer kvinder i alle lag af samfundet. Desværre er volden også enorm skamfuld for kvinder at bære på, og det håber jeg, at dette fotoprojekt kan være med til at ændre på,« siger Geeti Amiri, der kalder voldsudsatte kvinder for både 'stærke og modige'.

Selvom Iben Hjejle, en af de øvrige 'Red min søster'-ambassadører, ikke selv har oplevet vold, så vælger hun at deltage i projektet som 'medsøster', fortæller hun.

»Jeg ved, at vold kan ramme alle – både høj og lav – det er vigtigt at anerkende. Og så skal vi huske at holde af og holde øje med alle vores medsøstre.«

Udstillingen starter 3. juni i København, inden den rykker videre til Ringsted, Randers, Kolding og Holstebro.