Signe Lindkvist fortæller i et nyt podcastafsnit indgående om, hvordan hun har fuppet med et coronapas.

Det er i podcasten 'Sitter' med Signe Lindkvist og Iben Hjejle. Episoden hedder slet og ret 'Bautasten og coronasnyd'.

Lindkvist fortæller, at hun netop er kommet hjem fra ferie og skal til et 'kulturradikalt arrangement'. Men i køen opdager hun, at hun ikke har et coronapas.

»Jeg havde simpelthen glemt det, og jeg var ikke blevet testet. Og dem, jeg var sammen med, de havde allesammen coronapas. Og så tænkte jeg: 'Hvad gør jeg? Jeg bliver jo nødt til at gå hjem igen',« fortæller Signe Lindkvist.

Men det gør hun ikke.

Skuespiller og tv-vært Signe Lindkvist siger i en podcast, at hun har fuppet med coronapas. Foto: Andreas Beck Vis mere Skuespiller og tv-vært Signe Lindkvist siger i en podcast, at hun har fuppet med coronapas. Foto: Andreas Beck

»Jeg var omringet af nogle ungdomspersoner, der sagde: 'Slap af, Signe. Hvem kender du, der har et coronapas? Så sagde jeg: 'Øh, mange'. 'Okay, ring til dem og bed dem tage et screendump af deres coronapas og send på sms', sagde de. Så tænkte jeg: 'Ej, det kan man sgu da ikke. Det er jo snyd',« siger hun.

Men alligevel bliver hun fristet. Og indrømmer, at hun gør noget kriminelt.

»Så var jeg jo kæmpe kriminel. Jeg ringede til en kammerat og sagde: 'Tag et screendump af dit coronapas og send det til mig',« fortæller hun.

Som sagt så gjort. Signe får et immunitetspas, der ikke tilhører hende – og får hjælp af 'ungdomspersonerne' i køen.

Skuespiller Iben Hjejle er med i podcasten 'Sitter'. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Skuespiller Iben Hjejle er med i podcasten 'Sitter'. Foto: Søren Bidstrup

»Så mens vi står i køen, så havde hun på sin telefon photoshoppet et immunitetspas til mig, fordi man – fra dem, der har lavet coronapasset – den grafiker – har man valgt, at den font, den skrifttype, man bruger i coronapasset, er den samme font som den, man bruger på Instagram,« forklarer Signe.

Og vupti: Signe havde et falsk coronapas i hånden.

»Mens jeg stod i køen, havde jeg et korrekt testsvar, og jeg havde et immunitetspas og en kode med mit cpr-nummer. Så kom jeg op, og så viste jeg bare det,« fortæller hun.

Episoden er beskrevet ned i den mindste deltalje i podcasten.

Men alligevel benægter Lindkvist pure over for B.T., at episoden har fundet sted.

Signe Lindkvist og Thomas Evers Poulsen dansede sammen i 'Vild med dans' i 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Signe Lindkvist og Thomas Evers Poulsen dansede sammen i 'Vild med dans' i 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Hun siger, at hun har digtet det hele.

»Prøv og hør. Jeg har ikke snydt med coronapas. Det kunne jeg aldrig finde på. Jeg er et meget autoritært menneske. Jeg elsker politiet,« siger hun.

I det hele taget forklarer hun, at 'Sitter' består af 'sludder og vrøvl'.

»Når Iben (Hjejle, red.) og jeg laver radio, så er det jo ikke tung journalistisk gennemarbejdede ting. Det er vrøvl og pjat og sludder. Og løgnehistorier. Alt, hvad du hører, er ved gud ikke sandt,« siger hun.

Men hvad nu, hvis politiet retter henvendelse til dig. VIl du så have ro i maven?

»Utrolig ro i maven.«

Hvad hvis TV 2 ringer og beder dig forklare?

»Nej, jeg har et meget dejligt forhold til TV 2 og alle mennesker generelt og også politiet. Jeg elsker politiet. Så prøv at høre her: Folk kan bare komme og se min telefon igennem, og de kan bare ringe, for jeg tager det meget afslappet, fordi jeg ikke har snydt,« siger Signe Lindkvist til B.T.