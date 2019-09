Hvad der skulle have været en sjov aften, endte i mindre festlig stemning for tidligere X Factor-deltager Sigmund Trondheim.

Han blev nemlig slået ned af en fyr, som kom med homofobiske udtalelser.

»Så kommer der den her fyr, som siger 'hvorfor er der fyldt med bøssekarle over det hele? Så sagde jeg til ham, at han kunne tale ordentligt eller pisse af.«

Sådan forklarer kendissen, at konfrontationen opstod, inden han blev slået så hårdt, han fik en flænge i øjenbrynet.

Sangeren havde ellers forladt Chateau Motel, hvor han havde festet, men den formodede overfaldsmand var blevet så hidsig, at han var fuldt efter og slog kendissen i ansigtet.

Hans venner ringede til politiet, som rykkede ud til stedet.

Københavns Politi bekræfter, at der kom en anmeldelse om vold klokken 03.22 på adressen. Opdateres ...