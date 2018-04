Blachman bad Sigmund vælge, hvilken vej, han ville, men dét med at vælge, giver Sigmund sin midterste finger.

Det kom nok som et chok for mange, at vi her til aften måtte vinke farvel til Sigmund i ‘X Factor’. Det var udelukkende op til seerne at bestemme, hvilke tre ‘X Factor’-deltagere, de vil se i finalen på fredag, og det endte med at være Jamie Talbot, Rasmus og Place on Earth.

Efter Sigmunds første sang bad Blachman ham om at vælge, hvilken vej han ville gå. Sigmund skulle altså, i følge Blachman, vælge, om han ville satse på musikken eller noget andet, men dét der med at vælge; Det giver Sigmund – med sine egne ord – sin midterste finger. Han har nemlig tænkt sig at lave en blanding af det hele.

»Jeg har entertainergenet, men kan samtidig synge og danse. Jeg vil gerne mixe det hele sammen. Blachman sagde, at jeg skulle vælge: Hell no! Jeg behøves ikke vælge. Jeg er mig! I modsætning til Blachman ved jeg, at der også er en anden vej, hvis man vil være produktiv og kreativ. Jeg kan være kreativ og produktiv anyhow,« understreger Sigmund umiddelbart efter showet.

Alting tyder da også på, at det langt fra er sidste gang, vi får lov at opleve Sigmund på skærmen.

»Fremtiden bringer tv, entertainment, comedy og YouTube,« understreger han.

Sigmund: Folk vil huske mig

Sigmund tog sit ‘X Factor’-exit med oprejst pande, og det er der flere grunde til.

»Jeg har det godt, fordi jeg ved, at folk vil kunne huske mig. Jeg har ramt hjerterne hos folk, der kan lide personer som mig. Jeg har åbnet et nyt liv op for mig selv, og jeg har åbnet utallige muligheder for mig selv med fjernsyn og entertainment. Jeg er stolt af, at jeg er kommet så langt. Jeg vil benytte mig af de muligheder, jeg har fået ud af ‘X Factor’,« sagde han.

Der er dog alligevel en del ting, Sigmund kommer til at savne.

»Jeg kommer til at savne det hele. Stemningen, Sanne, hyggen og menneskerne. Den humor og den hygge vi har haft. Jeg kommer også til at savne at stå på scenen og fyre den af,« fortæller han.

Sigmund er slet ikke i tvivl om, at det rammer lidt hårdere at ryge ud så tæt på finalen, men han er fortrøstningsfuld.

»Det er rigtig ægerligt, men jeg er også voksen. Jeg har hele tiden haft den mentalitet, at hvis jeg røg ud, så fortsætter mig liv. Det er ikke the end of the world, og livet er smukt. Jeg skal videre, og om det er USA eller whatever. Jeg skal nok klare den.«

‘X Factor’-finalen, som desværre bliver uden Sigmund, løber over skærmen på næste fredag klokken 20.00.

