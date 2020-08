Sigmund vil bruge sommeren på at glæde andre mennesker med sin sang.

Sigmund Trondheim har tidligere udtalt, at 2020 står i musikkens tegn fra hans side, og at han vil gå all in for at skabe sig en musikkarriere – og han er godt på vej.

Nye sange er blevet indspillet, og i foråret 2021 udkommer Sigmund med et nyt album, indtil da glæder han mennesker med sin sang helt gratis i de københavnske gader.

Senest fik en libanesisk familie sig en fest ved Jorcks Passage i København, da Sigmund spontant stiller sig op og synger på arabisk.

»De blev så begejstrede, og det var så fantastisk,« fortæller Sigmund til Realityportalen.

Sigmund har lært arabisk, fordi han datede en pige fra Irak i ottende klasse.

»Hun introducerede mig for arabisk musik, og efter vi slog op, blev jeg virkelig glad for arabisk musik, jeg elsker det, og jeg har lyttet meget til det. Det er så smukt og romantisk,« fortæller Sigmund fortsat.

Optræder resten af ugen

Efter oplevelsen med den libanesiske familie har Sigmund valgt, at han resten af ugen vil stille sig et sted i København og optræde med sin sang.

»Jeg tænker at tage ned til Storkespringvandet og Jorcks Passage, Rådhuspladsen, Kongens Nytorv, og hvor jeg kan komme til det. Måske Nørreport, Den røde plads og Amagerbro,« siger Sigmund, der lover andet end arabisk musik.

»Jeg synger lidt fra min tid i ‘X Factor’, noget af min nye musik og alt muligt, så ikke kun arabisk,« fortæller Sigmund, der håber, at folk har lyst til at komme ned og få en god oplevelse sammen med ham.

Se herunder, hvor glad den libanesiske familie blev, da Sigmund pludselig bryder ud i arabisk musik midt i København.