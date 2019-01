Fredag aften var Danmarks reality-tv-darlings samlet, da årets Reality Awards blev afholdt. Sigmund, bedst kendt fra X Factor, var også at finde blandt gæsterne, og kunne afsløre, at han har sagt sit job op.

I august sidste år kom det frem, at Sigmund havde fået et arbejde i Matas i Lyngby Storcenter.

»Jeg har ikke erfaring med noget lignenede, men jeg elsker makeup, går tit med det og kan lide at lægge det, men det er i hvert fald mere oplagt til mig end at stå i Føtex eller Bilka eller at være telefonsælger eller gadesælger, that's so below me (det er under min værdighed, red.),« sagde Sigmund i sommer til B.T.

Men nu har Sigmund opsagt sit job.

»Det var et supergodt arbejde, og jeg var megaglad for at være der,« siger Sigmund Trondheim til B.T.

»De var vildt søde mod mig. Men det var simpelthen bare for at skulle tjene nogle penge. Det var en periode, hvor jeg lige skulle komme på benene og lige var flyttet til København og have en fast indkomst. Og nu kan jeg så leve alle de drømme, jeg har.«

Og drømme har Sigmund masser af.

Den allerstørste er dog stadig at blive en stor og succesfuld popsanger.

»Jeg vil lave uendeligt af lækkert popmusik og udvikle mig som en seriøs popsanger. Det er min største drøm,« siger 23-årige Sigmund.

Fredag i sidste uge blev den nye sæson af X Factor skudt i gang.

Og denne gang er det med de to nye dommere, Oh Land og Ankerstjerne.

Sigmund ser også selv den nye sæson og meget begejstret.

»Jeg elsker det. Jeg sidder altid og ser auditions, fordi det er så megasjovt. Jeg er ved at dø af grin, fordi der kommer sådan nogle sjove personligheder ind,« siger Sigmund, som også er stor fan af alle tre dommere.

»Jeg var lidt skeptisk over Ankerstjerne. Men han har vundet mit hjerte. Og Oh Land er fuldstændig fantastisk og 'out of this world', og Blachmann er bare gode gamle X Factor-bedstefar.«