I 2005 var bruddet mellem skuespiller Jude Law og skuespillerinden Sienna Miller et af de mest omtalte brud i medierne.

Han havde haft en affære med barnepigen, og hun var knust.

Et brud, der blev forværret af, at det foregik i offentlighedens søgelys. Og som har efterladt sorte huller i skuespillerindens hukommelse. Det skriver Daily Beast ifølge Toofab.com.

»Der er hele seks uger af den oplevelse, som jeg ikke husker,« siger 38-årige Sienna Miller og uddyber:

Skuespillerparret Jude Law og Sienna Miller fik meget omtale, mens de var sammen. Ligeledes fik også deres brud en hel masse opmærksomhed. Foto: JESSICA RINALDI Vis mere Skuespillerparret Jude Law og Sienna Miller fik meget omtale, mens de var sammen. Ligeledes fik også deres brud en hel masse opmærksomhed. Foto: JESSICA RINALDI

»Jeg har ingen minder om det. Mennesker, som kom for at se til mig, siger, vi spiste en middag sammen, og jeg kan ikke huske det. Jeg var så meget i chok over det hele. Jeg var kun 23 år. Men hvis du kommer igennem sådan noget, så føler man, at man kan klare det meste.«

I perioden, hvor skandalen rullede, var Sienna Miller med i teaterstykket 'As you like it'. Hver aften skulle hun stille sig op foran 800 publikummer, som vidste, hun havde fået sit hjerte knust.

I den periode havde den unge skuespillerinde svært ved at stå op om morgenen. Hun kunne ikke se verden i øjnene, fortæller hun.

Affæren kom i første omgang ud i offentligheden, da barnepigen, som hedder Daisy Wright, med stor detaljerigdom fortalte om sit forhold til Jude Law.

Hun delte sin personlige dagbog med det engelske medie Sunday Mirror. Jude Law bekræftede hendes historie, da han kom med en offentlig undskyldning til Sienna Miller og sine nærmeste.

'Jeg skammer mig dybt over og er meget påvirket af, at jeg har såret Sienna og vores nærmeste. Jeg vil gerne offentligt undskylde overfor Sienna og vores respektive familier for den smerte, jeg har forårsaget.«

Lige lidt nyttede det dog i første omgang, hvor parret brød med hinanden. De fandt dog sammen igen i 2010, men sluttede altså endeligt deres turbulente kærlighedshistorie i 2011.

Tidligere i år brød Sienna Miller med sin forlovede, den 29-årige Lucas Swirner efter mindre end et års forlovelse.

Hun har også tidligere været forlovet med skuespiller Tom Sturridge, som hun deler sin datter med. Heller ikke med Sturridge nåede hun til et egentligt bryllup, men de to er på god fod og Miller er stadig med til eksens fødselsdagsfest.