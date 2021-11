Hvis man fulgte med i 'X Factor' sidste år, kunne man se, at Martin Jensens daværende forlovede, Natasha Samsara, rendte rundt bag kulisserne.

Her var hun blandt andet med til at udvælge det tøj, som 'X Factor'-dommeren og dennes deltagere skulle have på.

Efter sangprogrammets afslutning kunne Martin Jensen dog annoncere, at han og Natasha Samsara var gået fra hinanden.

Og kort efter dét bekræftede han over for B.T., at han og den 20-årige stylist Cassandra Ørsted Greve, som tidligere har været ansat af Natasha Samsara, var begyndt at danne par.

Rollen som Martin Jensens kæreste er dog ikke det eneste, som Cassandra Ørsted Greve har overtaget fra Natasha Samsara.

Martin Jensen har nemlig nu også hyret hende til den kommende omgang 'X Factor', hvor hun ligesom Natasha Samsara skal sørge for, at Martin Jensen og hans deltagere ser godt ud på scenen.

Det skriver Her & Nu, som forleden fangede 'X Factor'-dommeren til premieren på den nye Marvel-film 'Eternals'.

»Hun skal assistere. Men jeg har det sidste ord,« forklarede han ugebladet om arbejdsfordelingen.

Martin Jensen med sin kæreste, Cassandra Greve. Vis mere Martin Jensen med sin kæreste, Cassandra Greve.

Det var i slutningen af maj 2020, at Martin Jensen bekræftede, at han og Natasha Samsara var gået fra hinanden.

Omkring en måned senere kunne 'X Factor'-dommeren afsløre, at han var blevet kærester med Cassandra Ørsted Greve.

»Det er meget nyt,« svarede han dengang undvigende til spørgsmålet om, præcis hvor længe de havde dannet par.

Dengang havde han heller ikke synderligt meget lyst til at snakke om det faktum, at hans nye kæreste tidligere har arbejdet for hans daværende forlovede.



»Hun har arbejdet for mange forskellige,« lød det kontante svar.