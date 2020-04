Mobning er ikke nødvendigvis et ærgerligt fænomen, der kun hører til i skolegården. Det foregår også blandt voksne.

Netop voksenmobning er omdrejningpunktet for filmen 'Undtagelsen', hvori Sidse Babett Knudsen spiller hovedrollen - og emnet ligger hende ikke fjernt.

Hun har nemlig selv haft oplevelser med mobning, efter hun er blevet voksen.

Det fortæller hun i et interview med Alt for damerne, hvor hun også nævner, at hun for mange år siden traf en aktiv beslutning om, at hun ikke vil være den, der mobber.

Og selvom det umiddelbart kan virke unødvendigt aktivt at skulle fravælge den tilgang til tilværelsen, var det nødvendigt for Sidse Babett Knudsen.

Hun har nemlig, som hun selv beskriver det, 'et satirisk øje'.

»(...) Når jeg siger, at det er en beslutning, jeg har taget, så er det fordi, jeg kan sagtens være ondskabsfuld. Skarp. Jeg er også god til at spille virkelig stride bananer. Jeg har det helt klart i mig. Så hvis jeg ikke vil se mig selv sådan – og det har jeg ikke lyst til – så skal jeg gøre mig umage. Og faktisk er jeg ikke sådan mere. Jeg synes ikke, at jeg er en strid banan mere. Men jeg har virkelig haft potentiale for at være en rigtig led satan.«

Den i dag 51-årige skuespillerinde fortæller i interviewet, at hun selv har prøvet at være den, der stod for skud. Den, som alle vendte sig imod.

Det skete, da hun som ung gik på teaterskole i Frankrig. Her sendte en episode, hvor hun kyssede med én, som hun selv kalder 'forkert', hende ud i den isnende kulden. Kysset endte nemlig med at såre en tredje, og fællesskabets billede af den unge danske skuespillerinde var ændret.

Efterfølgende besøgte hun en psykolog, der lærte hende at sætte grænser. Netop det kunne Sidse Babett Knudsens rolle i 'Undtagelsen' måske lære noget af.

I filmen, der er baseret på Christian Jungersens bestseller af samme navn, spiller Sidse Babett Knudsen kontornusseren Anne-Lise, der bestemt ikke er inde i varmen hos de andre på Dansk Center for Information om Folkedrab.

'Undtagelsen' skulle have haft premiere 30. april - men dette er udskudt grundet corona-krisen.