Reality-legenden Sidney Lee gør klar til at dukke op i dit tv i 2019.

Fredag aften dukkede han op på den røde løber til årets Reality Awards, og her afslørede han, at han arbejder på et nyt realityprogram.

»Jeg skulle have lavet noget med tre'eren, som jeg sagde fra. Så noget med fem'eren, som jeg også sagde fra. Nu kommer der noget med en anden kanal, som jeg ikke kan nævne. Det bliver vildt.«

Er det reality?

»Ja, nok i den dur. Det er ikke Hammerslag-agtigt.«

Hvornår?

»Bare her i 19. Jeg skal snakke med ham her på mandag.«

Hvad sagde du nej til?

»Jeg var til to casting, der gik godt. Så viste hun (Hans kæreste, red.) mig programmerne. Hvor hårdt det var.«

Så det var kendte programmer?

»Ja. Så tænkte jeg fuck nej.«

Var det Robinson?

»Nej.«

Var det Paradise Hotel?

»Nej. Vil du gætte hele aftenen?«

Reality Awards 2019. Docken den 11. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Reality Awards 2019. Docken den 11. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Hvad laver du ellers?

»Jeg er bartender engang imellem og gæste-dj. Ellers hygger jeg mig og slapper af og hænger ud med hende (Kæresten, red.).

Kan du leve af det?

»Ja det kan jeg godt.«

Så kommer der jo også det nye tv-program?

»Ja, jeg håber der er penge i det.«

I har ikke aftalt det endnu?

»Nej, så langt er vi slet ikke kommet.«

Se hele interviewet med Sidney Lee i videoen øverst.