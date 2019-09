Ifølge Sidney Lee har han netop optaget to programmer til Viafree.

Man kan vist roligt kalde 40-årige Sidney Lee for den urkronede konge af reality-tv, hvis man tager hans reality-CV i betragtning.

Her kan man blandt andet finde programmerne ‘Singleliv’, ‘Dagens mand’, ‘Fangerne på fortet’, ‘Wipeout’ og ‘Divaer i junglen’, og snart kan han tilføje hele to nye programmer til listen.

Da Realityportalen mødte Sidney til Geggo og Cengiz boksestævne, ’Stjerne Boksning’, tidligere på måneden, var han troppet op med sin sædvanlige bandana, hårpisk og brune kulør – og ikke mindst med sin kæreste gennem tre år, Mary Ann, under armen. Her delte han del glædelige tv-nyhed.

»Jeg har lige optaget to programmer til Viafree. Det ene af dem med Mary-Ann i, og det andet må jeg ikke rigtig snakke om, men det kommer snart,« lover han.

Ifølge Realityportalens oplysninger er det ene af programmerne en version af tv-formatet ‘Til middag hos’, som dog skal sendes på Viafree.

Det hedder ‘Party Starters’, og udover Sidney Lee så deltager Boris Laursen, Albert Dyrlund, Fie Krügermeier, Anne Plejdrup, Maryiah Samia.

Allerede i januar afslørede Sidney til Reality Awards, at han vender tilbage til skærmen i 2019.

»Hundrede procent. Hundrede procent. Der sker snart noget. Nu er det på tide. Nu er jeg lige blevet 19 og sådan noget, så nu må det ske. Det bliver i 2019, og det bliver vildt,« lød det fra ham dengang.

Blacklistet efter ’Divaer i Junglen’

Sidst, vi så den garvede realitystjerne på tv, var i 2013, hvor Sidney efter én dag forlod junglen i Ecuador under optagelser til ’Divaer i Junglen’. Ifølge Sidney så TV3 sig efterfølgende sure på ham, hvilket ødelagde samarbejdet.

»Helt tilbage for seks år siden var jeg med i ‘Divaer i junglen’, hvor jeg valgte at tage hjem. Derefter var TV3 bare sådan: 'Vi blacklister Sidney de næste ti år!' Men nu håber jeg, at de godt vil bruge mig alligevel. Man skal jo også tilgive,« lød det fra Sidney i 2018.

Efterfølgende fortalte TV3, at de ikke direkte havde blacklistet Sidney, men at de havde deres betænkeligheder ved at hyre ham igen.

»Han blev ikke direkte blackliset, men det er klart, at hans deltagelse altid vil være forbundet med risici, i og med han udvandrer og smider håndklædet i ringen ved modgang. Den tanke er kommet op, hver gang han er ‘pitchet’ ind som deltager,« sagde Jesper Kynde Simonsen, der er programredaktør på TV3, til Ekstra Bladet.

Men nu lader det til, at stridsøksenen endelig er blevet begravet, for der er hele to nye programmer med Sidney Lee på vej – ifølge ham selv. TV3 vil hverken be- eller afkræfte dette.

Se hele interviewet med Sidney nederst i artiklen, hvor han også fortæller om, da Stig Tøfting knockout’ede ham for ti år siden.

Artiklen blev bragt i samarbejde med realityportalen.dk: