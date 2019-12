Realityfænomenet Sidney Lee har voldsomt travlt.

Ikke kun fordi, at det er ved at være jul, men også fordi han bruger meget tid på at forsvare den førsteplads på verdensranglisten, han har tilkæmpet sig i Mortal Kombat 11, som han spiller på Xbox.

»Det er en fightinggame-serie, der har eksisteret siden 1992, hvor jeg var 13 år gammel. Jeg har spillet det siden, og nu er de nået til nr. 11. Der ligger jeg nummer ét i verden,« fortæller Sidney Lee.

»Jeg bruger mange timer på det hver dag, nogle gange seks timer. Man er nødt til at holde sin førsteplads. Alle vil ligge nummer ét. Men det har været mig siden august. Jeg har været lidt nede på tredjepladsen, fjerdepladsen, syvendepladsen. Men i de sidste tre uger har jeg ligget nummer ét. Der er 2,6 millioner, der spiller det,« fortsætter han.

Fysiker Holger Bech Nielsen og realitystjerne, Sidney Lee. Foto: Radio24syv-presse. Vis mere Fysiker Holger Bech Nielsen og realitystjerne, Sidney Lee. Foto: Radio24syv-presse.

Sidney Lee forklarer om sin gamer-succes i podcasten Genialos, hvor han vender årets gang med den teoretiske højenergifysiker Holger Bech Nielsen, der spørger interesseret ind til handlingen i det voldelige spil.

»Det går temmelig hurtigt,« konstaterer han, da han ser en videosekvens af spillet.

Genialos har kørt siden 2011 på Radio24syv, hvor de to herres årlige passiar blev lidt af en jule- og nytårstradition. Hvert år har de således brugt ét program på at kigge tilbage på året, der er gået, og et andet, hvor de forsøger at kigge frem mod året, der kommer.

Efter et hektisk forløb drejede Radio24syv nøglen om i 2019 - et forhold, Sidney Lee og Holger Bech Nielsen også forholder sig i årets udsendelse, som du kan lytte til på iTunes eller lige her:

Berlingske Media har overtaget flere af de populære titler fra den hedengangne radio.

Weekendavisen er kørt videre med blandt andet ‘Huxi og det gode gamle folketing’, ‘24 spørgsmål til professoren’ og ‘Flaskens ånd’, Euroinvestor udgiver nu ‘Millionærklubben’, Berlingsker er kørt videre med ‘Cordua og Steno’, ‘Hitlers Æselører’ og ‘Kampagnesporet’, mens B.T. har overtaget ‘Det, vi taler om’ og ‘Fodbold FM’. Og som nu altså også forsøger sig med Genialos, hvor det særegne reality-fysiker-makkerpar i det første program også vender markante hændelser fra 2019: Valget, Greta Thunberg og 50-året for månelandingen i 1969. Månelandingen er dog ikke noget, som Sidney Lee tror på har fundet sted.