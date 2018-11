For syv år siden stoppede Michael Bundesen som forsanger i Shu-bi-dua, fordi han fik to blodpropper i hjernen. Nu er han igen ramt på sin førlighed.

For halvanden måned blev den folkekære sanger ramt af ulykke, da han midt i sin genoptræning faldt, mens han støttede sig til en stok og ventede på, at hans træner hentede en stol.

Han troede, at han stod stabilt, men det gjorde han ikke og faldt derfor over sin stok og fik et brud på sin ryghvirvel.

Michael Bundesen er derfor også nået til den erkendelse, at han aldrig kommer til at stå på en scene igen. Det fortæller han i sin nye bog ’Alting har en ende’, der udkommer den syvende november.

Michael Bundesen viser sig sjældent i offentligeheden, efter han i 2011, fik to blodpropper. Her ankommer han dog til Shu-bi-dua Musical på Østre Gasværk i København i 2016. Foto: Simon Læssøe

I et interview med Politiken giver han dog udtryk for, at det ikke gør ham ked af det.

»Jeg er skabt sådan, at jeg affinder mig med omstændighederne. Det har jeg altid gjort, også når Shu-bi-dua havde de største kriser. Det er måske ikke et fyldestgørende svar, men det er sådan, jeg har det,« siger Michael Bundesen.

Alligevel siger han samtidig, at han også 'sommetider savne at stå på en scene'.

Shu-bi-dua blev stiftet i 1973 og har været det mest sælgende danske band nogensinde. De har flere hits, end de fleste musikere tør håbe på, som for eksempel ’Den røde tråd’, ’Hvalen Hvalborg’ og ’Vuffeli-vov’.

Bandet har flere gange skiftet ud i besætningen og hele 15 andre mennesker, end Michael Bundesen nåede at være medlem af bandet.

I dag er det kun Michael Hardinger og multiinstrumentalisten Ole Kibsgaard – også kendt fra ’Kaj og Andrea’, der erstattede Hardinger, som Michael Bundesen har kontakt med. Det har han det fint med, siger han til Politiken.

Den nye erindringsbog efterlader et naturligt spørgsmål om, hvordan musikeren gerne vil huskes. Til det svarer Michael Bundesen:

»Jeg vil gerne huskes som et venligt og varmt menneske, som frem for alt var musiker,« siger han.

Shu-Bi-Dua - dengang bestående af Michael Hardinger, Poul Meyendorff, Bosse Hall Christensen, Niels Grønbech, Michael Bundesen, Jens Tage Nielsen og Claus Asmussen. Foto: Aage Sørensen