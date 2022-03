»Jeg skal være den første til at sige, at det ikke var den mest logiske måde i verden.«

Sådan lyder det fredag aften fra programansvarlig for Dansk Melodi Grand Prix, Erik Struve Hansen, efter flere seere har kritiseret den måde, som stemmerne ved dette års Melodi Grand Prix blev præsenteret på.

For som noget nyt blev stemmerne blandt andet offentliggjort i tre puljer, da feltet skulle skæres ned fra otte til tre finalister.

Først blev stemmerne, der var indløbet i løbet af ugen, talt op. Så fulgte sms-stemmerne. Og til sidst også app-stemmerne.

Det hele blev fremvist i procenttal på skærmen – og det fik mange seere til at stå af, fordi tallene forvirrede:

»Shit, jeg føler mig dum. Fatter nul og niks af det afstemningssystem,« lød det blandt andet i en kommentar fra en læser i B.T.s liveblog fra showet.

Efter showet forklarer Erik Struve Hansen, at kritikken er 'helt fair':

»Noget, jeg skal være den første til at sige, er, at kommunikationen af, hvordan stemmerne fordelte sig i afstemningen før finalen ikke var den mest logiske i verden,« siger han:

»Og det har vi lært, at det skal vi gøre anderledes næste år. Eller lave en mere klar grafik på og være tydeligere om.«

Han forklarer, at man ændrede stemmesystemet i år, så seerne har kunnet stemme på deres favoritter hele ugen op til showet for at få sangkonkurrencen til at vare længere end bare de to timer, det tager en lørdag aften.

»Men jeg skal være ærlig; jeg sad også selv nede i salen og tænkte: 'Åh nej, jeg mister den lidt nu', og jeg synes ellers, den var rimelig logisk, for det var jo bare tal,« siger Erik Struve Hansen.

»Det, der så var underligt kommunikeret, var det med procenterne. Så hvis der stod 11 procent, så var det fordi, der eksempelvis var kommet 11 procent app-stemmer i løbet af ugen. Det var det, der var meningen med procenterne, men helt ærligt, så forstår jeg godt, hvis man blev forvirret over det derude,« tilføjer han.

Han forklarer, at alle stemmer talte lige meget. Så ingen stemmer er blevet vægtet mere end andre.

Derudover forklarer han, at årsagen til, at man valgte at trække det ud ved at dele det op i tre stemme-bidder – i stedet for bare at afsløre ét samlet stemmeantal – var for at holde på spændingen:

»I sidste ende var alt reelt. Der var ikke noget forkert (ved tallene, red.). Det var grafikken og løsningen omkring, hvordan vi kommunikerede det, som jeg helt sikkert også selv tænkte var klarere i finalen.«

Om samme måde at optælle stemmerne på vender tilbage næste år, er for tidligt at sige, forklarer han:

»Nu evaluerer vi lige på den,« siger Erik Struve Hansen.

Det var rockgruppen REDDI, der endte med at løbe med sejren lørdag aften.