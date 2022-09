Lyt til artiklen

»Hun var en god pige.«

Sådan beskriver skuespilleren, Shia LaBeouf, sin mor Shayna Saide, der den 27. august døde som 80-årig på et hospital i Los Angeles, det skriver The Hollywood Reporter.

»Hun var meget interesseret i Gud og spiritualitet gennem hele sit liv,« uddyber han, der delte troen på Gud med sin mor.

Shia LaBeouf kommer fra et religiøst hjem. Moderen var jøde og faderen var kristen. Nu er skuespilleren selv sprunget ud som katolik.

Det skete efter at han medvirkede i dokumentarfilmen 'Padre Pio' i 2022, hvor han spillede den italienske helgen af samme navn.

Shia LaBeouf har længe kæmpet med sit alkoholmisbrug. Om det har haft en indvirkning på, at han nu er blevet katolik, fortæller historien ikke noget om.

Shia LaBeouf var ved sin mors side, da hun døde, og det er han meget taknemmelig for. Hun forstærkede nemlig hans tro på Gud.

»Hendes største gave til mig var at overbevise mig om, hvor vigtigt det er at have et forhold til Gud. Ikke en interesse. Ikke bare en tro. Men et forhold, der er bygget på beviser,« fortæller Shia LaBeouf.