Shia LaBeouf har besluttet sig for at holde en pause. En pause fra skuespillet. Og fra offentligheden.

I den forbindelse har han valgt at lade sig indlægge på et behandlingssted, så han kan få den hjælp, han selv har erkendt, han har brug for.

Det skriver blandt andre de amerikanske medier Variety og People, der ligeledes kan beskrive, at skuespilleren og hans agentbureau CAA har valgt at sætte samarbejdet på hold.

Jobtilbuddene står da heller ikke just i kø for skuespilleren. Faktisk stik modsat.

For nylig fik han sparket af instruktør Olivia Wilde, der ellers var i fuld gang med optagelserne til 'Don't Worry Darling', hvori Shia LaBeouf havde en stor rolle.

Kort tid efter valgte Netflix at skrotte en kampagne, der ellers skulle sikre den 34-årige skuespiller en Oscar-nominering for hans rolle i 'Pieces of a Woman'.

Dette i kølvandet på, at hans ekskæreste FKA Twigs – hvis borgerlige navn er Tahliah Barnett – var stået frem med voldsomme anklager mod ham.

Anklager om fysisk, psykisk og seksuel vold.

FKA Twigs og Shia LaBeouf fotograferet sammen for et par år siden. Foto: CLTN Vis mere FKA Twigs og Shia LaBeouf fotograferet sammen for et par år siden. Foto: CLTN

Shia LaBouef undskyldte. Sagde, at han angrede:

»Jeg har ingen undskyldninger for mit alkoholmisbrug eller mine aggressioner. Jeg har været voldelig over for mig selv og alle omkring mig i årevis.«

»Jeg har en tendens til at skade folk omkring mig. Jeg skammer mig og kan kun beklage. Der er virkelig ikke andet, jeg kan sige.«

Undskyldningen ændrede dog ikke på, at søgsmålet allerede var indgivet.

I søgsmålet lyder det, at skuespilleren skulle have udsat sin 32-årige ekskæreste for fysisk vold og seksuelle overfald.

Hun beskylder ham desuden for at have misbrugt hende psykisk og for bevidst at have smittet hende med en kønssygdom – uden at gøre hende opmærksom på det.

Selvom Shia LaBeouf har sagt, at han angrer, og selvom han har ladet sig indlægge for at få hjælp, nægter han sig nu i retsdokumenter skyldig i at have gjort Tahliah Barnett fortræd.

I dokumenter, som People har fået i hænde, lyder det. at han »afviser hver og én af påstandene i hendes søgsmål og benægter, at hun på nogen måde skulle have lidt skade eller tab i deres forhold på grund af ham«.

Han og hans advokater afviser desuden, at Tahliah Barnett har krav på nogen som helst form for godtgørelse.

Faktisk mener de, at hun bør betale alle hans sagsomkostninger.