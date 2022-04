Kærlighedens veje er uransagelige, men kan også være lunefuld.

I hvert fald for filmstjernen Shia LaBeouf og ekskonen Mia Goth. For selvom de i 2018 valgte at lade sig skille, kan de nu bryste sig med titlen som forældre.

Det skriver Pagesix, som har billeder af forældrene på gåtur med klapvogn og Mia Goth, der ikke længere går rundt med sin gravide mave.

Kønnet på barnet er uvist og derfor kender man heller ikke til navnet.

(Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP) Foto: Willy Sanjuan Vis mere (Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP) Foto: Willy Sanjuan

Rygterne om, at Goth var gravid, begyndte allerede at svirre i november 2021, da hun blev set med en babybule under en date hos Chuck E. Cheese med LaBeouf.

Hendes graviditet blev dog bekræftet i begyndelsen af ​​februar, efter at et åbenlyst babybulebillede af Goth dukkede op, da hun løb ærinder i Pasadena, Californien ugen før.

Parret blev gift i Las Vegas i oktober 2016, men søgte om skilsmisse næsten to år senere.

I december 2020 anklagede sangerinden Twigs, der er ekskæreste til skuespilleren LaBeouf, ham for at være voldelig og sagsøgte ham for seksuelt misbrug, overgreb og påføring af psykisk vold.

Twigs hævdede i sagen, at LaBeouf engang truede med at køre den bil galt, de sad i, hvis hun ikke bekendte sin kærlighed til ham.

I en anden påstået hændelse hævdede hun, at skuespilleren kvalte hende.