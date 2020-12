Han, hun, den, det …

At det nogle gange kan være svært at finde de rigtige ord, kan sangeren Shawn Mendes tale med om.

Torsdag 10. december kom han i det årlige 'Jingle Ball liveshow' på den amerikanske radiokanal iHeartRadio til at annoncere kollegaen Sam Smith med pronomenet 'han'.

Det beklager den 22-årige canadier nu på Instagram:

'Oh @samsmith jeg er så ked af, at jeg kom til at kalde dig for 'han' til din Jingle Ball-introduktion. Jeg glemte det fuldstændigt. Det skal ikke ske igen … Jeg sender dig så meget kærlighed! Du er absolut et af de sjoveste mennesker, jeg kender!' skriver han i sin story.

Den britiske sanger Sam Smith til iHeart 'Radios Jingle Ball' 2019. Foto: Frederic J. BROWN / AFP Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Den britiske sanger Sam Smith til iHeart 'Radios Jingle Ball' 2019. Foto: Frederic J. BROWN / AFP Foto: FREDERIC J. BROWN

Miseren opstod, fordi Sam Smith ikke definerer sig selv som mand, men derimod som nonbinær. Det betyder, at Sam Smith vil tiltales med ordene 'de' eller 'dem'.

Der er ingen forlydender om, hvordan Sam Smith reagerede i situationen. Men efter showet mente fans, at Shawn Mendes skyldte en undskyldning.

Som én skrev på Twitter:

'Hej, @ShawnMendes, du kaldte Sam Smith ved det forkerte køn, da du introducerede dem i går til The Jingle Bal. Du sagde 'han', selv om de officielt bruger pronomenet de/dem. Ved, at du ikke mente det ondt eller havde intentioner om at være det, men du skylder Sam og dine nonbinære fans en undskyldning.'

Sam Smiths svar til den angrende Shawn Mendes. Vis mere Sam Smiths svar til den angrende Shawn Mendes.

Det er tre år siden, den i dag 28-årige sanger, der er kendt for hit som 'Stay With Me' og 'I'm Not the Only One', afslørede, at Sam Smith var i tvivl om sin kønsidentitet:

»Jeg ved ikke, hvad man vil kalde det, men jeg føler mig lige så meget som en kvinde, som jeg er mand,« sagde sangeren dengang til The Sunday Times.

To år senere besluttede Sam Smith sig for at tage konsekvensen af sin ambivalens over for et enkelt køn og forklarede i september 2019, at de var kommet frem til en beslutning:

'Jeg ændrer mit pronomen (det stedord, der beskriver kønnet) til de/dem. Efter at have været i krig med mit køn hele livet, har jeg besluttet mig for at acceptere mig selv for den, jeg er, både indvendigt og udvendigt,' skrev Sam Smith på Twitter.

Dagen efter Jingle Ball-showet kom Sam Smith sin angrende kollega til undsætning og accepterede undskyldningen:



'Vi lærer alle sammen. God ferie. De kærligste hilsner xx.'