Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Øv!

Sådan må alverdens fans af musikeren Shawns Mendes tænke lige nu.

For hvor han tidligere har meldt ud, at hans turné blev udskudt, fordi han måtte passe på sit mentale helbred, er den nu helt aflyst. En turné, som også skulle slå vejen forbi Danmark.

Det skriver han i et opslag på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Shawn Mendes (@shawnmendes)

»Efter nogle gode snakke med mit hold og professionelle, er står det klart for mig, at jeg har brug for mere tid, så jeg kan få styr på mig selv og komme stærkere tilbage.«

»Jeg må derfor desværre aflyse resten af turneen i Nordamerika, Storbritannien og Europa.«

Han skriver videre, at det knuser hans hjerte, fordi han ved, hvor længe hans fans har ventet, men han håber, at han snart kan være tilbage på scenen.

Koncerten i Danmark skulle have fundet sted i Royal Arena 13. juli 2023, men nu er det altså ikke til at sige, hvornår de danske fans kan få lov til at opleve den 23-årige sanger live.

Den unge canadier havde sin første hovednavnskoncert i november 2014, og med kun få måneders pause indimellem har han turneret uafbrudt frem til 2019, hvor coronapandemien satte en brat stopper for det hele.

Han har tidligere fortalt, at det rammer ham hårdt at være væk fra venner og familie, når han er på turné.