Sharon, 61, skuespillerinde og tidligere model. Ville du swipe til højre i håb om en date?

Eller ville du tænke 'det lyder alligevel for godt til at være sandt' og anmelde profilen?

Det sidste har tilsyneladende været tilfældet for en del af de mænd, der er stødt på Sharons Stones profil på dating app'en Bumble.

I hvertfald fik den 61-årige skuespillerinde lukket sin profil, fordi flere brugere havde anmeldt den som falsk.

Det fik mandag skuespilleren til at dele sine datingudfordring på Twitter:

'Hej @bumble ekskluderer mig? Luk mig ikke ude!'

Sharon Stone, der især er kendt for sin rolle i filmen 'Iskoldt begær' fra 1992, har været gift to gange tidligere.

Første gang med tv-produceren Michael Greenburg og sidenhen med avisredaktøren Phil Bronstein, som hun blev skilt fra i 2004.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account.

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ?

Don’t shut me out of the hive — Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019

Hun har tidligere fortalt, hvordan hun har svært ved at date.

»Jeg var bare ikke den pige, der blev fortalt, at mand skulle definere, hvem jeg er,« har Sharon Stone sagt til Grazia magazine, hvor hun fortsætter:

»Jeg fik at vide, at hvis jeg ville have en mand i mit liv, skulle det ikke være på den måde. Det skulle være et reelt partnerskab. Og det er svært at finde.«

Og nu har hun altså givet sig i kast med en af de populære datingapps - indtil hun endnu engang bumlede ind i nye datingudfordringer.

Sharon Stone Foto: VALERIE MACON

Bumble har dog sidenhen reageret på Sharon Stones tweet og blandt andet svaret hende, at det er en ære, at hun bruger deres app.

»Som det ikon hun er, kan vi godt forstå, at nogle af vores brugere har tænkt, det lød for godt til at være sandt,« siger en talsmand fra Bumble til CNN.

Samtidig har Bumble genåbnet skuespillerindens profil.

På Twitter har Bumble-direktøren Clare O'Connor tilføjet, at hun håber Sharon Stone nu vil få lettere ved at 'finde sin skat'.