»Vi kan ikke se noget. Vi har bare brug for, at du fjerner dine trusser, fordi det hvide stof reflekterer lyset, så man kan se dem,« lød det angiveligt på settet. Fra instruktøren.

Sharon Stone, der dengang var ny i Hollywood, stolede på ordene og tog sine trusser af. Konstaterede efterfølgende, at kameravinklen afslørede mere, end hun havde troet. Og ønsket.



Skuespillerinden fik som 34-årig i 1992 sit helt store gennembrud med filmen 'Basic Instinct'.

Men når hun i dag tænker tilbage på den legendariske filmscene, hvor hun under et forhør skifter siddestilling og i et splitsekund afslører, at hun ikke har trusser på, er det ikke udelukkende med en selvtilfreds eller lykkelig mine.

Her et stilbillede fra den omtalte scene med Sharon Stone i 'Basic Instinct'. Foto: AF Archive Vis mere Her et stilbillede fra den omtalte scene med Sharon Stone i 'Basic Instinct'. Foto: AF Archive

I bogen 'The Beauty of Living Twice' beskriver den i dag 63-årige skuespiller nemlig blandt andet, hvordan hun oplevede optagelserne, og hvordan hun følte sig presset til at vise mere, end hun havde lyst til.

Under optagelserne havde hun nemlig fået at vide, at man ikke kunne se noget, forklarer hun i bogen.

Men da hun skulle se den endelige version sammen med »et rum fuld af agenter og advokater, heraf mange, der ikke havde noget med filmen at gøre«, stod det hende klart, at det ikke var tilfældet.

Man kunne se langt mere, end hun havde regnet med.

»Det var så dér, jeg så min vaginascene for første gang,« beskriver hun i et uddrag ifølge People.

»Ja, der har været mange holdninger til emnet gennem årene, men siden jeg er hende med vaginaen, må jeg slå fast: Alle de andre holdninger er forkerte. Det var mig og mine kønsdele lige dér på skærmen.«

Efter at have set scenen skulle hun have smækket instruktør Paul Verhoeven en lussing. Herefter skred hun, fandt sin bil og ringede til sin advokat, Marty Singer.

Advokaten skulle ifølge Sharon Stone have fortalt hende, at filmen på baggrund af scenen ikke kunne udgives.

Jeanne tripplehorn, Michael Douglas og Sharon Stone repræsenterer her 'Basic Instinct' til Cannes-festival i 1992. Foto: MICHEL GANGNE Vis mere Jeanne tripplehorn, Michael Douglas og Sharon Stone repræsenterer her 'Basic Instinct' til Cannes-festival i 1992. Foto: MICHEL GANGNE

Ifølge lovgivningen var det angiveligt ikke lovligt at filme op under hendes hvide kjole på den måde.

Instruktør Paul Verhoeven var efter sigende ikke lydhør:

»Jeg var bare skuespillerinde. Bare en kvinde. Hvilket valg havde jeg?«

»Men jeg havde et valg. Så jeg tænkte og tænkte, og jeg valgte at tillade scenen. Hvorfor? Fordi den var passende for filmen og karakteren. Og fordi jeg trods alt havde gjort det (smidt trusserne, red.),« mindes hun i bogen.

Det er endnu ikke lykkedes nogen medier at få en kommentar fra 82-årige Paul Verhoeven.

Men han har tidligere afvist Sharon Stones beskyldninger i ICON i 2017. Dengang lød det:

»Sharon lyver.«

»Alle skuespillerinder ved, hvad man kommer til at se, hvis du beder hende smide hendes undertøj og stiller et kamera i den retning.«

Instruktør Paul Verhoeven sammen med Gina Gershon og Elizabeth Berkley fotograferet i forbindelse med premieren på 'Showgirls' fra 1995. Foto: VINCE BUCCI Vis mere Instruktør Paul Verhoeven sammen med Gina Gershon og Elizabeth Berkley fotograferet i forbindelse med premieren på 'Showgirls' fra 1995. Foto: VINCE BUCCI

Modsvar til trods holder Sharon Stone altså fast i sin beretning i bogen. Og det er ikke den eneste af sin slags.

I bogen fortæller hun om flere forskellige grænseoverskridende oplevelser.

Blandt andet om en episode, hvor en producer under optagelserne til en anden film skulle have bedt hende om at dyrke sex med sin medstjerne, fordi det ville skabe bedre kemi mellem dem.

I bogen er producerens navn ikke nævnt. Og ingen har for nuværende selv meldt sig på banen for at tage genmæle.