I Sharon Stones nye selvbiografi kommer der hemmeligheder på bordet.

Den amerikanske skuespillerinde afslører blandt andet, at hun som 18-årig fik en abort, som hun altid har holdt hemmelig.

»Jeg blødte over alt og meget værre, end det normalt gør, men det var en hemmelighed, så jeg kunne ikke fortælle det til nogle.«

Det skriver Sharon Stone i sin nye selvbiografi med navnet 'The Beauty of Living Twice', som udkom 30. marts i år.

I bogen skriver Sharon Stone, der især er kendt for sin rolle som Catherine Tramell i filmen 'Basic Instinct', at hun lige havde mistet sin mødom, og derfor kom graviditeten som et chok for hende.

Og ifølge mediet People, så var det hendes første rigtige kæreste, der gjorde hende gravid.

Sammen måtte parret krydse statsgrænser fra Pennsylvania, hvor Stone er opvokset, til Ohio, for at få foretaget en abort.

Dette gjorde de i al hemmelighed, og for at ingen skulle opdage aborten, brændte Stone sit blodige tøj og sengetøj i en tønde i skolen, hvor hun vendte tilbage til undervisningen efterfølgende.

Den 63-årige skuespiller og tidligere model har aldrig fået biologiske børn. Hun har tidligere udtalt, at det ikke var let for hende at få børn.

I 2000 adopterede hun derfor en søn, Roan, med eksmanden, Phil Bronstein, og efter deres skilsmisse har hun adopteret yderligere to drenge, Laird og Quinn.

