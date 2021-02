Sharon Osbourne er røget med i faldet som følge af de voldsomme anklager, der er kommet frem mod Marilyn Manson i denne uge.

I kølvandet på anklagerne er Sharon Osbourne nemlig blev massivt kritiseret for sit tætte forhold til den kontroversielle sanger, som er blevet beskyldt for seksuelt misbrug af en lang række kvinder.

Sharon Osbourne har kendt Marilyn Manson i et kvart årti og har blandt andet fungeret som sangerens manager. Derfor mener kritikerne, at hun må have vidst noget om de påståede overgreb, men blot har kigget den anden vej.

De mener desuden, at hun burde gå ud og tage afstand fra ham, som mange andre har gjort, efter anklagerne så dagens lys. Det skriver E! Online.

Marilyn Manson har næget anklagerne imod ham. Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Marilyn Manson har næget anklagerne imod ham. Foto: DANNY MOLOSHOK

Kritikken mod 68-årige Osbourne er de seneste dage blevet så voldsom, at hun nu har sig set nødsaget til adressere dem. Det har gjort i sit eget talkshow 'The Talk', hvor hun afviser at kende til et eventuelt seksuelt misbrug af kvinder.

»Jeg har kendt Marilyn i 25 år, og jeg ved selvfølgelig ikke, hvad der foregår i hans soveværelse, men at folk går så langt på sociale medier og kalder mig navne og deler billeder af mig og Marilyn... Ved I hvad, der er altså noget, der hedder et arbejdsrelateret forhold, hvilket er hvad, jeg har haft med Marilyn i mange år,« siger hun.

I talkshowet siger hun også, at 52-årige Marilyn Manson altid har opført sig med respekt over for hende, men at hun selvfølgelig ikke kan udtale sig om, hvordan han har opført sig over for andre kvinder, som han har haft et seksuelt forhold til.

»Jeg ved ingenting om hans seksuelle præferencer eller måden, han behandler kvinder på. Jeg ved, hvordan han behandler ældre kvinder, som jeg er, og han har altid været respektfuld over for mig.«



Det var Marilyn Mansons tidligere forlovede, 'Westworld'-skuespillerinden Evan Rachel Wood, der satte gang i en lavine af beskyldninger mod den kontroversielle sanger.

Evan Rachel Wood har påstået, at Manson 'groomede' hende og hjernevaskede, fra hun var teenager. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Evan Rachel Wood har påstået, at Manson 'groomede' hende og hjernevaskede, fra hun var teenager. Foto: MARIO ANZUONI

33-årige Evan Rachel Wood skrev mandag et opslag på sociale medier, hvori hun anklagede Manson for at have tortureret hende fysisk samt hjernevasket hende gennem deres on/off-forhold, der begyndte i 2006, da Wood var 18 år gammel, og som sluttede i 2010.

Cirka samtidig stod fire andre kvinder frem med lignende anklager, hvorefter flere kvinder har fulgt trop i løbet af ugen.

De mange beskyldninger har blandt andet medført, at Marilyn Mansons pladeselskab har droppet samarbejdet med ham, og sangeren er ligeledes blevet vraget i to kommende tv-serier.

Sangeren har selv nægtet anklagerne imod ham og skrev tidligere på ugen følgende i et opslag på Instagram:

'Mit liv og min kunst har længe været en magnet for det kontroversielle, men disse påstande imod mig er nogle forfærdelige forvridninger af virkeligheden. Mine intime forhold har altid været med samtykke fra ligesindede partnere, uanset hvordan – og hvorfor – andre nu vælger at genfortælle fortiden forkert.'