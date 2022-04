Botoxbehandlinger og ansigtsløft er populære blandt de kendte, men det er ikke altid, at resultatet bliver helt som ønsket.

Det afslører rocklegenden Ozzy Osbournes kone, Sharon Osbourne. Hun fik for nogle måneder siden en ansigtsoperation, der gik helt galt.

»Jeg fik et fuldt ansigtsløft i oktober, og jeg lignende en af de der f …. mumier som de binder ind (i bandager, red.),« fortalte den bramfrie 69-årig tv-personlighed for nylig i et interview med Sunday Times ifølge Page Six og Daily Mail.

Sharon Osbourne fortæller endvidere, at hun havde voldsomt ondt efter den over fem timer lange operation, og hun langt fra var tilfreds med resultatet, som hun betegner som frygteligt.

Sharon Osbourne den 27. marts 2022. Foto: AUDE GUERRUCCI Vis mere Sharon Osbourne den 27. marts 2022. Foto: AUDE GUERRUCCI

Faktisk var det så slemt, at hendes ene øje så anderledes ud end det andet.

»Jeg lignede f …. kyklop (figur fra den græske mytologi med kæmpe øjne, red.) Jeg havde det sådan lidt: ‘Nu mangler jeg bare en pukkel’,« lyder det fra Osbourne.

Og hun var ikke den eneste, der var forskrækket over det nye udseende.

Hendes mand, Ozzy Osbourne, der ellers selv er kendt for at give den gas med det ekstravagante look, var bestemt heller ikke begejstret:

Sharon Osbourne i 2019. Foto: imageSPACE Vis mere Sharon Osbourne i 2019. Foto: imageSPACE

»Jeg er ligeglad, hvor meget det koster, vi får det lavet om,« skulle han have sagt til sin kone kort efter.

Det er ikke første gang, at Sharon Osbourne fortæller om sine plastikoperationer. Hun har tidligere fortalt om, hvordan hendes mund er blevet delvist følelsesløs efter en operation, ligesom hun også har fortalt, at hun har fået lavet noget ved det meste af sin krop.

Osbourne-parret har sammen tre voksne børn. 38-årige Aimee, 37-årige Kelly og 36-årige Jack.