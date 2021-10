Shannen Doherty kæmper fortsat en kamp mod den brystkræft, der første gang brød ud tilbage i 2015.

Den 50-årige tidligere 'Beverly Hills 90210'-stjerne er meget åben omkring sin sygdom, og deler nu et par billeder på Instagram, som hun håber kan inspirere folk til regelmæssigt at blive undersøgt hos lægen.

»Er det alt sammen lige kønt,« spørger hun?

»Nej, men det er ægte, og mit håb er, at vi alle bliver mere bekendte med, hvordan kræft ser ud. Jeg håber at kunne inspirere folk til at få taget en mammografi, se igennem frygten og blive regelmæssigt tjekket,« skriver hun blandt andet i sit opslag, hvor hun har delt et billede af sig selv hårløs og med næseblod samt et billede, hvor hun er iført en 'kagemonster'-pyjamas.

Shannen Doherty. Foto: https://www.instagram.com/theshando/

Hun fortæller videre, at hun ofte får næseblod af kemobehandlingen. At hun derudover tit kan føle sig ufattelig træt, men at humor og noget så simpelt som at iføre sig en fjollet pyjamas hjælper hende igennem det hele.

I kommentarfeltet møder hun opbakning fra både fans og venner.

Blandt andet skriver hendes to kolleger Ian Ziering og Brian Austin Green, der spillede henholdsvis Steve Sanders og David Silver i 'Beverly Hills 90210', begge to: 'Jeg elsker dig Shan'

Shannen Doherty blev for et par år siden erklæret kræftfri, men siden er den grusomme sygdom vendt tilbage, og hun befinder sig lige nu i det man kalder for stadie fire, hvor man ifølge Kræftens Bekæmpelse har dårlige chancer for overlevelse, men at man også ofte bliver behandlet med succes.

Til trods for sin sygdom har hun de sidste par år stadig arbejdet som skuespiller og blandt andet medvirket i tv-serierne 'Riverdale', 'Heathers' og ikke mindst 'BH90210', hvor de gamle 'Beverly'-skuespillere i 2019 mødtes i fiktive udgaver af sig selv.