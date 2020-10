Hendes hofter lyver ikke. Men måske gør hendes mund?

Med udgangspunkt i et nøje udført stykke detektivarbejde mener de spanske myndigheder i hvert fald nu at kunne bevise, at Shakira i årevis har snydt landets skattevæsen for millioner af euro.

Helt konkret drejer det sig om 14,5 millioner euro – svarende til 108 millioner kroner.

Selv har 'Hips Don't Lie'-sangerinden hidtil afvist alle anklager. Men med en tung og detaljeret rapport i hånden er skattemyndighederne ikke i tvivl om svaret på et ellers ganske simpelt spørgsmål: Hvor boede hun fra 2012 til 2014?

Shakira og Jennifer Lopez optrådte i år i halftime-showet under Super Bowl. Foto: KEVIN WINTER

Spørger man Shakira, er svaret Bahamas. Østaten med de idylliske strande og lave skattetakster. Spørger man myndighederne i Spanien, er svaret Barcelona, hvor skatterne er noget højere.

Og det er rigtigt nok, at den colombianske sangerinde i 2011 flyttede sammen med fodboldspilleren Gerard Piqué fra FC Barcelona, med hvem hun har to børn, i netop Barcelona.

Men selv hævder sangerinden, at hun altså ikke boede der fast og derfor ikke skulle betale til skattefar netop dér.

Dét satte en kvindelig skatteofficer sig for at modbevise. Og hun må siges at være gået den ekstra mil, skriver den spanske avis El Pais.

I en rapport, som mediet har fået i hænde, er det således beskrevet, hvordan skatteagenter gik undercover på fansider for nærmest minutiøst at opspore sangerindens færden i de tre omtalte år. Frisørture, lægebesøg og danseundervisning – alt sammen i Spanien – blev dokumenteret.

Paparazzi-fotografer er blevet afhørt. Det samme er folk fra musikstudier og koncertarrangører. Kreditkort er blevet overvåget.

Alt sammen for at påvise, at sangerinden i højere grad opholdt sig i Spanien end på Bahamas som påstået.

Ja, faktisk fandt skattemyndighederne ikke bevis på, at Shakira overhovedet skulle have været på Bahamas melle, 2012 og 2014 – og hendes advokater har da heller ikke kunnet fremvise én eneste flybillet til østaten.

Shakira og børnene under en af Gerard Piques kampe på Camp Nou i Barcelona i 2015. Foto: ALBERT GEA

Skatteofficerens arbejde har været så grundigt, at end ikke den dygtigste spanske tabloidjournalist har været i nærheden af så detaljerede oplysninger om sangerindens liv, skriver El Pais.

Således er det i rapporten beskrevet, at Shakira har gået til franskundervisning, haft en zumbaunderviser ved navn Betsie og fået ordnet hår to gange – ugentligt.

»Resultatet af skatteofficerens detektivarbejde er en afsindig detaljeret gennemgang af Shakiras liv, som er udmattende bare at læse om,« konkluderer El Pais i artiklen.

Heri viser tabeller desuden den populære sangerindes mange udlandsrejser. Og dem er der trods alt en del af, når man ofte er på turné og lignende.

Shakira og Gerard Pique fotograferet sidste år. Foto: BRYAN R. SMITH

Opgørelsen viser, at hun i årene 2012 til 2014 rejste mellem 120 og 155 dage.

Men så længe hun bruger mere end halvdelen af året i Spanien, er det ifølge lovgivningen dér, hun skal betale sin skat.

Sidste sommer ændrede Shakira sin hidtidige forklaring en smule. Forklarede, at hun måske ikke havde boet fast på Bahamas. At hun i virkeligheden nok bare er en »nomade uden rødder«. Ikke desto mindre en nomade uden fast bopæl i Spanien.

Nomadelivet til trods har hun forsøgt at få lukket sagen ved at betale nogle af de mange penge, som de spanske myndigheder hævder, hun skylder.

FC Barcelonas Gerard Pique blev sidste år dømt i en anden sag om skattesvindel. Foto: ANDER GILLENEA

Således har hun betalt et beløb svarende til omtrent 179 millioner kroner. Men det er ikke nok, mener myndighederne. De vil have hele beløbet. Derfor er hun nu sigtet for seks forskellige forhold omhandlende skattesvindel.

Man kan næsten forestille sig, at der i hendes – måske faste – hjem i Barcelona bliver himlet med øjnene, når snakken falder på skattemyndighederne.

Shakira er nemlig ikke alene om at være endt i fedtefadet hos skattevæsenet. Sidste år blev hendes mand, Gerard Pique, nemlig dømt i en sag om netop skattesvindel.

Efter en årelang kamp stadfæstede landets højeste domstol nemlig, at han skyldte et beløb svarende til knap 16 millioner kroner til netop skattevæsenet.