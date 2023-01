Lyt til artiklen

Shakira raser nu også ud på sin eksmand i sin musik, og internettet elsker det!

Den 45-årige colombianske popstjerne har i samarbejde med den argentinske producer Bizarrap udgivet et såkaldt 'disstrack' på Youtube, hvor hun går i kødet på en unavngiven ekskæreste, som folk antager er den tidligere fodboldspiller Gerard Piqué.

De var sammen i 12 år, indtil Shakria sidste sommer tog ham i angiveligt at være utro, og det har altså inspireret til det nye nummer, hvor hun blandt andet synger:

»En hun-ulv som mig er ikke til amatører. Jeg var ude af din liga, og derfor er du sammen med en ligesom dig.«

Gerard Piqué er i dag sammen med en 23-årige studerende ved navn Chia Chia Marti, og hun får indirekte også et par ord med på vejen.

»Jeg er dobbelt så meget værd som en 22-årig. Du byttede en Ferrari ud med en Twingo (Renault, red.). Du byttede et Rolex ud for et Casio.«

Shakira, der i Youtube-videoen står i et blåt rum med hovedtelefoner og synger direkte ind i kameraet på spansk, foreslår også Gerad Piqué, der er glad for at styrketræne, at han også burde bruge lidt tid på at træne sin hjerne.

Til sidst adresserer hun også sin situation overfor de spanske skattemyndigheder, og hvordan hun stadig bor ved siden af Gerard Piqués mor:

Shakira og Gerard Pique i 2014. Foto: Albert Gea Vis mere Shakira og Gerard Pique i 2014. Foto: Albert Gea

»Du efterlod mig med min svigermor som nabo, med pressen udenfor døren og en skattegæld.«

Videoen har ifølge The Guardian er ifølge The Guardian blevet afspillet 63 millioner gange på Youtube i løbet af det første døgn, hvilket gør den til den mest sete 'latin song' i platformens historie.

Shakira og Gerard Piqué har to børn sammen, Sasha på syv og Milan på ni.

De har kæmpet om forældremyndigheden, og det gav for nyligt en ny kontrovers, da Shakira, der vil have børnene med til Miami, blev rasende over at se Milan medvirke i Gerard Piqués liveudsendelse på streamingplatformen Twitch i Spanien.

