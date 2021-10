Superstjernen Shakira og hendes ældste søn blev onsdag angrebet og forsøgt bestjålet af to vildsvin i Barcelona.

Angrebet skete, da den colombianske sangerinde gik tur med sin otteårige søn, Milan, i en park i den spanske hovedstad.

»De tog min taske, som min mobil lå i, og tog den med ind i skoven. De har smadret alt,« fortæller hun i en række stories på Instagram.

Her kan man se, at det lykkedes Shakira at få tasken tilbage – den fremstår dog både ødelagt og beskidt efter angrebet.

Både 44-årige Shakira og hendes søn, som hun har med FC Barcelona-fodboldspilleren Gerard Piqué, ser dog ud til at være okay efter mødet med de to vildsvin.

Shakira og Milan er dog ikke de eneste, der har været i nærkontakt med aggressive vildsvin den seneste tid.

Rundt omkring i Europa meldes der om et eksplosivt stigende antal vildsvin i byerne. Det er et problem, fordi den invasive dyreart bærer på en række sygdomme og desuden kan klare sig i langt de fleste miljøer.

Alene i 2016 modtog spansk politi 1187 opkald om vildsvin, der havde invaderet byen og blandt andet angrebet hunde og biler samt skabt trafikpropper, skriver BBC.