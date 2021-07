Shaka Loveless blev i 2012 landskendt med sine hits 'Tomgang' og 'Ikke mere tid'.

Efter nogle år med utallige spillejobs og meget andet ramte en nedtur ham dog, hvor han kunne mærke, at kroppen ikke kunne mere.

Det fortæller han i programmet 'Syng min sang', der i denne uge består af sangerne Shaka Loveless, Sebastian Lind, Maria Bramsen og Jimmy Jørgensen.

»I forbindelse med, at jeg arbejde rigtig meget, begyndte jeg at få en lidt sjov fornemmelse i kroppen, som kulminerede i, at jeg fik hjertebanken og andre ubehagelige ting.«

Han fortæller, at dråben, der fik bærgeet til at flyde over, var, da han skulle til Færøerne for at spille en livekoncert.

»Vi skulle nærmest lige til at flyver derop, men jeg kunne mærke, at der var noget galt. Jeg måtte ring til min booker og sige 'det kan jeg simpelthen ikke'. Heldigvis havde jeg nogle folk omkring mig, der forstod mig, så de havde forståelse for, at vi måtte lukke ned for alt i noget tid.«

Den 37-årige vendte stærkt tilbage til hitlisterne i 2017 med albummet 'Alting/ingenting'.

Albummet indeholder blandt andet en sang med samme navn som albummet og et samarbejde mellem Shaka Loveless og Suspekt, der hedder 'Velkommen hjem'.