I en alder af bare 28 år har den amerikanske skuespillerinde Shailene Woodley opnået stor succes og anerkendelse.

Det har dog ikke været omkostningsfrit.

Det afslører den 28-årige 'Big Little Lies'-stjerne i et interview med The New York Times.

»Jeg har ikke talt særlig meget om dette offentligt - det kommer jeg til en dag - men jeg var meget, meget syg i starten af mine 20'ere. Mens jeg medvirkede i 'Divergent'-filmene og arbejdede hårdt, kæmpede jeg også med en dybt personlig, meget uhyggelig psykisk situation,« siger Shailene Woodley.

Den 28-årige skuespillerinde fortæller, hvordan helbredsproblemerne resulterede i, at hun måtte sige nej til store muligheder. Muligheder som i stedet gik til skuespiller-kollegaer, som har opnået stor succes som resultat af netop disse.

Efterfølgende blev Shailene Woodley derfor mødt med spørgsmål om, hvorfor hun lod så gode muligheder passere.

»Og det var i kombination med min egen indre proces, hvor jeg spurgte mig selv: 'Kommer jeg til at overleve det, jeg går igennem lige nu og blive rask. Kommer jeg overhovedet til at muligheden for at arbejde på projekter, jeg er passioneret omkring igen,« siger hun.

I interviewet med New York Times fortæller skuespillerinden, at hun var i en situation, hvor hun ikke havde andre muligheder - hun blev nødt til at give slip på sin karriere og fokusere på sit mentale helbred.

Det var, da Shailene Woodley medvirede i 'Divergent'-filmene, at hun gennemgik et langt sundhedsforløb. Her ses hun med sine medspillere Kate Winslett (th) og Theo James. Foto: CARL COURT Vis mere Det var, da Shailene Woodley medvirede i 'Divergent'-filmene, at hun gennemgik et langt sundhedsforløb. Her ses hun med sine medspillere Kate Winslett (th) og Theo James. Foto: CARL COURT

I dag er Shailene Woodley dog kommet ud på den anden side.

Præcis hvilke helbredsmæssige problemer, hun måtte gennemgå, nævner skuespillerinden ikke i interviewet. Hun fortæller dog, at det er noget hun planlægger at tale mere om i fremtiden.

Shailene Woodley har arbejdet som skuespiller, siden hun var bare fem år gammel.

Hun har medvirket i film som 'Divergent', 'The Fault in Our Stars' og 'The Amazing Spider-Man 2.'