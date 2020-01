Folketingspolitikeren Lisbeth Bech Poulsen er blevet mor til en lille pige.

Det afslører SF-politikeren i et opslag på Facebook, hvor hun også deler et billede af den lille ny. Eller i hvert fald et billede af hendes lille hånd.

'Velkommen til verden, Saga. Seks dage gammel nu, med konstant knyttet næve, masser af hår og et heftigt temperament,' skriver hun i opslaget.

Og i kommentarsporet vælter det ind med lykønskninger til den nybagte mor.

Den 37-årige kvinde blev i oktober gift med Peter Christian Nielsen, der nyhedsredaktør på Fagbladet 3F.

Dengang skrev hun i et opslag på Facebook, at brudekjolen måtte sys ud i sidste øjeblik, fordi hun altså var gravid.

Lisbeth Bech Poulsen har siddet i Folketinget for SF siden 2011. I forbindelse med lille Sagas ankomst til verden gik hun dog på barsel den 1. januar.

Mens Lisbeth Bech Poulsen kerer sig om sin lille familie, vil Theresa Berg Andersen fungere som stedfortræder.