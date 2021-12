En skolepigeuniform, der beskrives som værende 'lille', et arsenal af sexlegetøj, og et miljø, hvor ansatte får både mundkurv og skyklapper på.

Det var nogle af de ting, der blev afsløret i første uge af retssagen mod Ghislaine Maxwell,

Mandag begyndte den seks uger lange retssag mod 59-årige Ghislaine Maxwell, der er tiltalt for at stå i ledtog med sexforbryderen Jeffrey Epstein.

Rigmanden afsonede en dom for at have betalt en mindreårig for seksuelle ydelser, da han i 2019 blev fundet død i sin celle. Siden er der kommet yderligere oplysninger frem, som fortæller om omfattende menneskehandel og overgreb på mindreårige, som også hans venner angiveligt kunne udnytte seksuelt.

Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT Vis mere Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT

Og det skal nu i retten afklares, hvor meget af dette hans tidligere partner – den franskfødte Ghislaine Maxwell, der voksede op i England som yngste datter ud af den stenrige mediemogul Robert Maxwells ni børn – kendte til og var medskyldig i.

I alt anklager fire kvinder, der dengang var mindreårige, Ghislaine Maxwell for at have været med til at udnytte dem, og i retssagens første uge stod ‘Jane’ frem som en af dem. Hun har ikke ønsket at få sit navn frem i dækningen af sagen.

Hun fortalte i retten, at hun som 14-årig var på en sommerlejr i Michigan, hvor Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein var på besøg, fordi de donerer penge til skolen.

De faldt i snak, og da rigmanden fandt ud af, at 'Jane' boede tæt på parrets palæ i Palm Beach, bad han om hendes mors telefonnummer.

Det er Ghislaine Maxwell tiltalt for Ghislaine Maxwell er tiltalg i seks forhold. At have tvunget en mindreårige pige til at rejse fra Florida til New York mellem 1994 og 1997 for at deltage i sex-aktiviteter med Epstein.

At have transporteret den samme mindreårige med det formål at få hende til at deltage i seksuelle aktiviteter.

At have sexhandlet en mindreårig, da Maxwell mellem 2001 og 2004 skulle have rekrutteret og transporteret en anden pige for at hun kunne deltage i mindst en sexaktivitet med Epstein.

En bredere pallet af anklager fra de fire ofre, der har udpeget Maxwell til at være den, der stod bag at fremskaffe mindreårige piger til at at indgå i sexaktiviteter med Epstein - herunder at have opfordret en af dem de til at give Epstein massage flere gange i London mellem 1994 og 1995.

Maxwell er desuden tiltalt for ved to lejligheder at have talt usandt under ed, men de to forhold vil blive afprøvet ved en seperat sag. Kilde: New York Times og Independent.

Herefter fulgte et år, hvor den unge pige besøgte parret, og Jeffrey Epstein skulle i ét tilfælde have onaneret ud over hende i et poolhus, mens hun ved at andet besøg blev befølt af Ghislaine Maxwell, mens Jeffrey Epstein krænkede hende seksuelt med et massageapparat.

Andre gange skulle hun have deltaget i et orgie med både Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein og en række andre kvinder.

Lige som andre anklagere og vidner kunne hun fortælle, hvordan massage førte til sex. Sagens anklager har kaldt det en slags 'pyramidespil', hvor unge kvinder angiveligt blev rekrutteret af Ghislaine Maxwell for at give Jeffrey Epstein massage. Flere af dem blev efterfølgende betalt for selv at skaffe unge kvinder.

Derfor blev også Jeffrey Epsteins gamle grønne massagebænk støvet af og vist frem som bevismateriale i retslokalet.

Jeffrey Epsteins sammenklappelige massagebriks blev vist frem i retten som bevismateriale. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Jeffrey Epsteins sammenklappelige massagebriks blev vist frem i retten som bevismateriale. Foto: JANE ROSENBERG

Herudover blev der fremvist billeder af parrets hus, hvor seksuelle fotografier af mindreårige piger prydede blandt andet væggene ude foran parrets soveværelse, og der lå sexlegetøj rundt omkring – blandt andet et aggregat ved navn 'Twin Tornado'. Desuden blev der i Jeffrey Epsteins massagelokale fundet pornofilm, et sort læderkostume og en skolepigeuniform, som blev beskrevet som værende 'lille'.

Disse effekters eksistens kunne parrets tidligere hushjælp Juan Alessi bekræfte i retten. Han fortalte, at rummet blev brugt op til tre gange om dagen, hvorefter han blev bedt om at iføre sig handsker for at rydde op.

Herudover fortalte han, at Ghislaine Maxwell blev kaldt 'kvinden i huset', og at han ved sin ansættelse fik udleveret et regelsæt på 58 sider. Her lød det blandt andet, at Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein skulle tiltales 'hr.' og fru', og et helt afsnit blev dedikeret til, hvordan man skulle opføre sig, når der var gæster i huset.

Her lød det blandt andet: 'Husk, at du ser ingenting, du hører ingenting, og du siger ingenting, medmindre du bliver direkte spurgt om noget. Respekter deres privatliv.'

Selvom Juan Alessi kendte til både massagerne og husets unge kvindelige gæster, så så han ikke tegn på, at nogen blev gjort fortræd, fortæller han. Der var heller aldrig nogen, der havde fortalt ham, at de skulle være blevet udsat for overgreb i massagerummet.

»Men jeg ville ønske, de havde. For så ville jeg have gjort noget for at stoppe det.«

I retten argumenterede Ghislaine Maxwells forsvarer for, at anklagemyndigheden bruger hende som syndebuk for Epsteins forbrydelser.

Hvis Ghislaine Maxwell findes skyldig, står hun til 80 års fængsel.