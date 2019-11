Så sent som sidste år gik Melania Brown i terapi for sin sex-, alkohol- og kokainafhængighed. Det skete efter turbulente år med ægtemanden Stephan Belafonte, som den berømte 'Spice Girl' blev skilt fra i 2017.

44-årige Mel B anklagede i skismissepapirerne sin eksmand for at være voldelig både psykisk og fysisk. Han skulle også have tvunget hende til at have sex med andre kvinder. Anklager, som filmproduceren Stephan Belafonte afviste.

I 2018 fandt de frem til en økonomisk overensstemmelse.

I retten blev det også bestemt, at Stephan Belafonte fik forbud mod at distribuere sexbånd og andet pornografisk materiale, hvori Mel B optræder.

Heldigvis er Mel B, der tog seks streger kokain om dagen, angiveligt i bedring med yoga og sund kost. Og så arbejder 'America’s Got Talent'-dommeren på podcasten 'The Truth Flirts', hvor den biseksuelle sanger afslører intime detaljer fra sit vilde liv.

Før Mel B mødte Stephan Belafonte, var hun i et forhold med filminstruktøren Christine Crokos. Om årene med hende siger Mel B:

»Det var fem intense år, men det var også fem meget smukke år.«

»Vi havde dårligt nok et skænderi, fordi vi havde samme tankegang og ville have det samme ud af livet. Det var meget interessant i forhold til mine andre forhold.«

Mel B har angiveligt dated Christine Crokos igen i 2019 og siger, at det er meget anderledes at date kvinder end mænd.

Og når det kommer til porno, foretrækker hun da også kvinder i aktion.

»Lesbisk porno er mere sensuelt. Det er sødere og blidere,« konstaterer Mel B, der også blev kaldt for 'Scary Spice'.

Og hun taler af erfaring. En af Mel B's tætte venner, restauratøren Rusty Updegraff, har ifølge tabloidavisen The Sun fortalt, at Mel B før sin terapi kunne have sex med op til tre partnere på en dag.

»Hendes sexappetit er ude af kontrol. Hun er blevet vildere med årene og har brug for hjælp,« sagde han til avisen.

Tidligere på året afslørede Mel B, at hun har haft sex med et andet medlem fra Spice Girl, nemlig Geri Halliwell, også kaldet Ginger Spice, popgruppens blondine, der ofte gik klædt udfordrende i nedringet og korte kjoler. Mel B sagde:

»Hun kommer til at hade mig for at sige det, for hun er blevet helt fornem og bor på et landsted, men det var ikke 'en ting'. Det skete bare. Vi fnisede ad det, og så var det det. Vi var bedste venner. Det skete bare.«

Spice Girls havde deres storhedstid i 90'erne. I 2019 har de igen-igen været på reunion-turné.