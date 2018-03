Hun har været et kendt navn blandt tv-seere, siden hun sammen med karakterne 'Carrie,' 'Charlotte' og 'Samantha' regerede New York i tv-succesen 'Sex and The City.'

Nu stiller 'Miranda,' som Cynthia Nixon hedder i serien, op til guvernørvalget i New York.

Det bekræfter hun selv på Twitter efter ugers intensiverede spekulationer og rygter.

'Jeg elsker New York, og i dag annoncerer jeg mit kandidatur til at blive guvernør,' skriver hun i tweetet.

I en tilhørende video siger hun følgende:

»Vi ønsker, at vores regering igen skal arbejde for sundhedspleje for at stoppe masse-fængsling og for at istandsætte vores nedslidte metro. Vi er trætte af politikere, der bekymrer sig mere om overskrifter og magt, end de gør om os.«

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19. marts 2018

Den lokale tv-station NY1 rapporterede tidligere i marts, at Cynthia Nixon var begyndt at samle et kampagneteam, herunder to medarbejdere, der har arbejdet for den tidligere New York-borgmester Bill de Blasio.

Således lod det allerede for knap to uger siden til, at den i dag 51-årige skuespiller ville udfordre den siddende guvernør, Andrew Cuomo, i kampen om posten.

Cynthia Nixon holdt i januar tale ved 'The People's State of the Union' i New York Foto: ALBA VIGARAY Cynthia Nixon holdt i januar tale ved 'The People's State of the Union' i New York Foto: ALBA VIGARAY

Interesserede vil dog vide, at Wall Street Journal allerede i august 2017 kunne fortælle, at Cynthia Nixon lod til at kaste sig ind i politik.