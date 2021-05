Siden Seth Rogens karrieres spæde start med 'Freaks and Geeks' i 1999 har James Franco været hans nærmest faste makker.

'Pineapple Express' fra 2008, 'The Green Hornet' fra 2011, 'The Interview ' fra 2014, 'The Disaster Artist' fra 2017 … listen over makkerparrets fælles projekter er lang – og vidner desuden om en vis succes.

Men nu er det succesfulde parløb efter alt at dømme ovre. I et interview med The Sunday Times fortæller Seth Rogen, at han ikke planlægger at arbejde sammen med sit mangeårige sidekick igen.

Og han lægger ikke skjul på, at baggrunden herfor er de mange beskyldninger om seksuelle krænkelser, som James Franco i årevis har stået på mål for.

James Franco og Seth Rogen. Foto: KEVORK DJANSEZIAN Vis mere James Franco og Seth Rogen. Foto: KEVORK DJANSEZIAN

Først i 2014, da en 17-årig pige delte beskeder fra skuespilleren, der forsøgte at lokke hende hen på et hotel. Beskeder, som James Franco dengang bekræftede ægtheden af. Han påpegede dog, at han ikke kendte pigens alder, da han sendte dem.

Efterfølgende i 2018, da hans ekskæreste skuespillerinden Violey Paley stod frem og beskyldte ham for at have forsøgt at tvinge hende til oralsex.

I kølvandet herpå stod yderligere fem kvinder frem og berettede om ubehagelige og krænkende oplevelser med skuespilleren.

James Franco nægtede alt. Kaldte beskyldningerne for 'usande'.

'The Interview' fra 2014 blev omtalt som 'filmen, der kan starte tredje verdenskrig'. Så galt gik det ikke for makkerparrets film – men stor opmærksomhed fik den. Foto: KEVORK DJANSEZIAN Vis mere 'The Interview' fra 2014 blev omtalt som 'filmen, der kan starte tredje verdenskrig'. Så galt gik det ikke for makkerparrets film – men stor opmærksomhed fik den. Foto: KEVORK DJANSEZIAN

Ved hans side stod Seth Rogen dengang og sagde, at han 'som en fyr' og som 'Francos ven' ikke ønskede at blande sig. At hans syn på sagen ikke var relevant, og at han i øvrigt ville fortsætte samarbejdet.

Noget, han da også er blevet kritiseret for.

I dag har piben altså fået en anden lyd. I The Sunday Times-interviewet omtaler han sine gamle udtalelser og fastslår:

»Sandheden er, at jeg ikke har arbejdet sammen med James siden, og jeg planlægger heller ikke at gøre det igen.«

Adspurgt, om beskyldningerne har påvirket deres venskab, nikker han.

Men han kan ikke sige, om relationen er fortid.

»Jeg ved ikke, om jeg kan definere det under dette interview. Jeg kan sige, at … øh, du ved … det har ændret mange ting i vores forhold og dynamik,« siger han og benytter desuden lejligheden til at undskylde.

For en vittighed, han lavede i 2014.

Under et afsnit af 'Saturday Night Live' jokede han med, at han på Instagram havde udgivet sig for at være en ung pige og forsøgt at få et møde med James Franco.

Dette, lige efter den 17-årige pige var stået frem.

»Hvad, jeg kan sige, er, at jeg foragter al misbrug og chikane, og at jeg aldrig vil dække over eller fortie det, hvis jeg har kendskab til personer, der udøvede den slags.«

»Jeg ser tilbage på den vittighed, jeg lavede i 'Saturday Night Live' i 2014, og fortryder, at jeg lavede den. Det var ærlig talt en frygtelig joke.«

James Franco, Janusz Kaminsky og Seth Rogen i 2009. Foto: GARY HERSHORN Vis mere James Franco, Janusz Kaminsky og Seth Rogen i 2009. Foto: GARY HERSHORN

James Franco har for nuværende ikke reageret på sin – tidligere – makkers udtalelser.

Generelt har han de seneste år været tavs. Også, da han i januar indgik et forlig med de kvinder, der i 2018 sammen beskyldte ham for grænseoverskridende adfærd.

Hvordan aftalen mellem parterne konkret endte, er uvist for offentligheden.

Sikkert er det dog, at James Franco indtil nu har afvist alle beskyldninger, som i årenes løb er blevet rettet mod hans person.