Efter fem års separation er Ben Stiller og Christine Taylor fundet sammen igen.

Det fortæller den 56-årige skuespiller og kalder genforeningen 'uventet og en af de ting, der kom ud af pandemien'.

Skuespilparret blev gift i 2000 og har børnene Ella Olivia på 19 og Quinlin Dempsey på 16 sammen. Men i 2017 offentliggjorde de, at det var slut.

»Med kæmpe kærlighed og respekt for hinanden, og de 18 år vi har delt som par, har vi taget en beslutning om at lade os separere. Vores førsteprioritet er at fortsætte med at opfostre vores børn som hengivne forældre og bedste venner,« lød det dengang.

Og netop børnene er årsagen til, at eksparret nu er fundet sammen igen, fortæller Ben Stiller til Esquire.

Da coronapandemien så småt begyndte at lukke verden ned, besluttede parret, at Ben Stiller skulle flytte ind hos den 50-årige skuespiller, så de kunne være sikre på, at han fortsat havde mulighed for at se sine børn, hvis landet ville lukke yderligere ned.

»Og så, som tiden gik, udviklede det sig. Vi var separeret og fandt sammen igen, og det er vi glade for,« siger Ben Stiller til Esquire.

Han forklarer, at det gjorde en forskel for forholdet, at de nu havde besluttet ikke at være sammen, og derfor så hinanden på en anden måde end før.

»Jeg tror, vi har respekt for de områder, hvor vi er ens, og dem hvor vi er forskellige. Og jeg tror, at når du accepterer det, kan du bedre sætte pris på nogen, fordi du ikke prøver at få dem til at ændre sig for dig.«