Tom Cruise går lige nu sin sejrsgang verden over med den længe ventede 'Top Gun 2: Maverick'.

Det er ikke dog ikke alle, der er lige imponerede. Det er dog ikke så meget filmen, som det er Tom Cruise selv, der kritiseres.

Og afsenderen er skuespilskollegaen Mickey Rourke. I et interview med den kontroversielle tv-vært Piers Morgan, holder han ikke igen med sit syn på Tom Cruises karriere.

»Det betyder ikke en skid for mig,« lød svaret fra Mickey Rourke, ifølge Indenpendent, da han blev spurgt ind til Tom Cruises nylige 'Top Gun'-succes.

Tom Cruise kan, på trods af Mickey Rourkes ord, smile over sin succes med den nye 'Top Gun'-film. Foto: ADRIAN DENNIS

»Den fyr har haft den samme rolle i 35 år. Jeg har ingen respekt for det.«

At 60-årige Tom Cruise er glad for at medvirke i actionfilm er ingen hemmelighed.

Han er således hovednavnet i 'Mission Impossible'-franchiset.

Han har dog også spillet mindre hårdtslående roller i sin karrie i film som blandt andet 'Jerry Maguire' og 'Risky Business'.

Det er i stedet skuespillere som Al Pacino, Christopher Walken og Robert De Niro, som Mickey Rourke ser op til.

»Jeg går ikke op i penge og magt,« lyder det.

69-årige Mickey Rourke har selv spillet med i film som 'Sin City', 'Iron Man 2' og 'The Wrestler'.

Direkte adspurgt om han ikke synes, at Tom Cruise er en god skuespiller, lyder svaret:

»Han er irrelevant i min verden.«