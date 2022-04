Johnny Depp blev verdensstjerne, da han i 2003 spillede hovedrollen som piraten Jack Sparrow, i den første Disney film om 'Pirates of the Caribbean'.

Rollen sikrede ham en Oscar-nominering og de kommende 14 år spillede han piraten i hele fire nye eventyrfilm.

Men nu er samarbejdet slut. Det er både Disney og Depp enige om.

I disse dage er skuespilleren i retten i en sag mod sin ekskone Amber Heard. Sagen har budt på groteske afsløringer om parrets privat forhold, men også skuespillerens professionelle arbejde har lidt alvorlige knæk under sagen.

Johnny Depp som Jack Sparrow fra 'Pirates of the Caribbean' filmene møder fans i Brisbane under filmoptagelser i 2015.

Under afhøringen, af den 58-årige Johnny Depp, tidligere på ugen, kom det frem, at Disney ikke længere ønsker at arbejde sammen med ham. Det skriver Se og Hør.

I retten afslørede Amber Heards advokat, Ben Rottenborn, at Disney aldrig nogensinde igen vil tilbyde Depp rollen som sørøver. Det overraskede angiveligt ikke Johnny Depp:

»Der er gået to år med, at jeg over hele verden er blevet fremstillet som en, der slår min kone. Så jeg er sikker på, at Disney har forsøgt at klippe alle strenge til mig for at være i sikkerhed,« sagde han ifølge mediet Variety i retten.

Men da advokaten stillede Johnny Depp modspørgsmålet:

»Om så Disney kom til dig med to milliarder kroner og en million alpakaer, så er der ikke noget i hele verden, der ville kunne få dig til at gå tilbage og arbejde med Disney på en ny ‘Pirates of the Caribbean’-film. Er det korrekt.«

Hvortil Johnny Depp svarede:

»Det er korrekt, Hr. Rottenborn.«

Men ifølge Depp er det grotesk, at Disney trods deres afstandtagen, stadig tjener masser af penge på Depps figur.

»De har ikke fjernet min karakter fra rutsjebanerne. De er ikke stoppet med at sælge dukker af Captain Jack Sparrow. De er ikke stoppet med at sælge noget som helst,« siger han.