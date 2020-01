Sundhedsvæsenet svigtede, da det kort før hendes selvmord, lod Dina Al-Erhayem udskrive trods familiens advarsler mod det.

Det mener den dansk-irakiske skuespillerinde og tv-værts søskende, der nu står tilbage med en følelse af afmagt og frustration.

En følelse, der fortæller om i et interview med Weekendavisen.

Dina Al-Erhayem, der slog igennem med programmet 'Dinas Dates' i 2006, døde 28. december sidste år. Hun tog sit eget liv.

Dina var i 2006 vært på programmet 'Dinas dates', hvor hun var på date med forskellige kendte danske mænd. Billedet er fra hendes date med Kasper Holten. Foto: Simon Mouridsen Vis mere Dina var i 2006 vært på programmet 'Dinas dates', hvor hun var på date med forskellige kendte danske mænd. Billedet er fra hendes date med Kasper Holten. Foto: Simon Mouridsen

Hun havde efterladt to afskedsbreve til sine søskende, som nu står magtesløse tilbage. De mener, at søsterens død kunne være undgået, såfremt sundhedsvæsenet bare havde lyttet til deres advarsler.

I interviewet med Weekendavisen fortæller de, at Dina Al-Erhayem for otte år siden blev indlagt på den lukkede afdeling første gang - og siden røg ind og ud af hospitalet.

Senest i december, hvor hun var frivilligt indlagt. Lægerne mente ikke, der var belæg for at tvangsindlægge hende, og derfor blev hun udskrevet 18. december.

Men det burde hun ikke være blevet, hvis man spørger hendes søskende, som advarede en overlæge telefonisk:

»Jeg siger, at vi er meget bekymrede og bange for, at hun tager sit eget liv, hvis hun kommer ud. Over for mig har hun ytret, at hun håber, vi skal være sammen i himlen. Det tager jeg som udtryk for, at hun stadig flirter med tanken om at dø,« siger søsteren Anja.

Det var også hende, der 29. december delte den tragiske nyhed med offentligheden. Det skete i et facebookopslag, som var underskrevet Dina Al-Erhayems tre søskende: Meriam, Jan & Anja.

'Med de tungeste hjerter har vi netop sagt farvel til vores højt elskede søster. Dina har de senere år i stigende grad kæmpet en særdeles vanskelig kamp mod psykisk sygdom. Vi - og mange andre - kæmpede for hende og håbede til det sidste, at hun ville vælge livet,' lød det blandt andet i opslaget.

Dina Al-Erhayem blev 44 år.