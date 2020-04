Den amerikanske sangerinde Selena Gomez har offentliggjort, at hun lider af en bipolar lidelse.

Selena Gomez fortalte åbent om sin diagnosticering fredag på det sociale medie Instagram.

»For nylig har jeg været ved et af de bedste mentalhospitaler i USA, McLean Hospital, og efter jeg har gennemgået mange ting, indså jeg, at jeg var bipolar,« fortæller den 27-årige sangerinde.

Selena Gomez var gæst hos sangerinden Miley Cyrus' show 'Bright Minded', hvilket Cyrus sender live på sin Instagram.

Selena Gomez udkom med et nyt album i januar i år. Et album, der blandt andet er producet, mens hun har kæmpet med sit mentale helbred. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Selena Gomez udkom med et nyt album i januar i år. Et album, der blandt andet er producet, mens hun har kæmpet med sit mentale helbred. Foto: ERIC GAILLARD

Trods diagnosticeringen fortæller Selena Gomez, at hun er ved godt mod, da lidelsen har givet vished:

»Da jeg endelig fik mere information, har det faktisk hjulpet mig. Det skræmmer mig ikke, nu hvor jeg ved det.«

Ifølge Psykiatrifonden er bipolar lidelser kendetegnet ved, at personer kan svinge mellem maniske og depressive episoder. Fonden beskriver det som en stor belastning, da det blandt andet kan være vanskeligere at opretholde et socialt liv og have et arbejde.

Selena Gomez har før kæmpet med psykiske lidelser. Ifølge magasinet People kæmpede hun i 2018 med angst og depression, hvorfor hun gennemgik et behandlingsforløb i New York. To år tidligere - 2016 - trak hun sig også for rampelyset, da hun annoncerede, at hun ville fokusere på sin mentale sundhed på grund af vedvarende angst, panikanfald og depressioner.

So thankful for every single medical professional who is putting their health on the line to take care of others I’m donating to @CedarsSinai as they are low on masks and ventilators. They’ve taken such good care of me so it’s my turn to show my gratitude. — Selena Gomez (@selenagomez) March 31, 2020

Selena Gomez er én af mange kendte, der har givet donationer til hospitaler i disse svære corona-tider.

Selena Gomez og Miley Cyrus talte da også om den aktuelle coronapandemi.

Her forklarede Gomez blandt andet, hvordan hun bruger meget af tiden hjemme på at skrive musik.

Samtidig opfordrer hun også folk til at følge myndighedernes anvisninger om at blive hjemme og vise hensyn i disse svære tider.