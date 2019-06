Med sine over 152 millioner følgere er Selena Gomez en af de mest populære kendisser på Instagram.

Og nu afslører den 26-årige kendis, at hun har slettet appen fra sin telefon. Det er der god grund til, hvis man spørger hende selv.

»Jeg plejede at bruge det meget, men jeg synes, at det er blevet meget usundt for unge mennesker - inklusiv mig selv - at bruge alt deres tid på at fiksere på kommentarer og blive påvirket af det,« siger hun i et radiointerview med Ryan Seacrest og Kelly Ripa ifølge News.com.au.

Selena Gomez fortæller, at hun kunne føle sig deprimeret og få det dårligt med sig selv ved at læse alle de negative kommentarer.

Den skarpe Instagram-bruger ville vide, at kontoen stadig er aktiv. Men ifølge Gomez er der slet ikke hende, der bruger den.

Det er nemlig hendes personlige assistent, som står for at uploade billeder og video til Selena Gomez' Instagram-konto.

I givet fald kunne man så spørge sig selv, hvorfor man burde følge en person, der synes, at mediet er usundt?

Hun har hvert fald tidligere afsløret, at hun slettede Instagram fra sin telefon en gang om ugen på grund af alle de negative kommentarer. Men efter alt at dømme er det altså permanent denne gang.