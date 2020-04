Selena Gomez' privatliv - særligt hendes on/off-forhold til ekskæresten Justin Bieber - er blevet gransket i medierne i årevis.

I en sådan grad, at det har haft store konsekvenser for den 28-årige skuespiller og sangerinde, der har besluttet sig for at tage kontrollen tilbage.

Det afslører hun i et nyt interview med Interview magazine.

I interviewet, der er udformet som en samtale mellem Selena Gomez og komikeren Amy Schumer, spørger den 38-årige komiker blandt andet, hvad der motiverer Gomez til at dele detaljer fra hendes privatliv med hendes mange millioner følgere på sociale medier.

»Min intention var aldrig at blive en overskrift i en tabloidavis, så da det gik sådan, mistede jeg kontrollen, og tænkte pludselig: Vent. Intet af dette er sandt,« svarer Selena Gomez og tilføjer:

»Måden hvorpå medierne nogle gange har skildret ting, har fået det til at lyde virkelig skidt, når der i virkeligheden ikke var noget i vejen med det faktum, at jeg havde brug for at forsvinde fra offentlighedens søgelysi en periode, eller at jeg blev forelsket.«

»Jeg blev nødt til at begynde at åbne op, fordi folk tog min fortælling fra mig, og det tog livet af mig. Jeg er så ung, og jeg bliver ved med at ændre mig. Ingen har ret til at fortælle mig, hvordan det går i mit liv.«

Den seneste tid har den 28-årige skuespillerinde da også været mere end almindelig åben over for sine mange følger.

Hun har blandt andet talt om hendes erfaringer med angst og depression og hendes kamp mod autoimmun sygdommen Lupus - sågar om sit forhold til ekskæresten Justin Bieber.

I et interview, som Selena Gomez lavede tilbage i januar, fortalte hun sin sang 'Lose You To Love Me', der handler om smerten ved bruddet med Justin Bieber, som kort efter giftede sig med modellen Hailey Baldwin.

Hun fortæller, at sangen var en måde at få en ordentlig afslutning forholdet, som ifølge Selena Gomez, ikke var blevet afsluttet på en respektfuld måde.

Selena Gomez kommer i interviewet ind på, at hun føler sig som et offer for et misbrug. Direkte adspurgt, om misbruget kan betegnes som et følelsesmæssigt misbrug, er svaret klart:

Selene Gomez og Justin Bieber datede on/off i en årerække. Foto: DANNY MOLOSHOK

»Ja, og jeg tror, det er noget, som jeg var nødt til at finde en måde at forstå det på som en voksen. Og jeg var nødt til at forstå de valg, jeg tog,« siger Selena Gomez.

Selena Gomez og Justin Bieber begyndte at date i 2010 men gik fra hinanden i 2012. De to har dog kortvarigt fundet sammen adskillige gange siden da - senest i 2018.

Samtidig med det turbulente forhold gennemgik den 28-årige skuespiller og sangerinde i 2017 en livstruende nyretransplantation, ligesom hun tog adskillige pauser fra søgelyset for at søge behandling for sit mentale helbred.

I april 2020 adslørede hun, at hun er blevet diagnosticeret med bipolar lidelse.